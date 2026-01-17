„Ești pregătit să iei titlul?” Daniel Paraschiv, mesaj ferm după ce a debutat la Rapid în meciul cu Metaloglobus - Antena Sport

Închide meniul
„Ești pregătit să iei titlul?” Daniel Paraschiv, mesaj ferm după ce a debutat la Rapid în meciul cu Metaloglobus

Viviana Moraru Publicat: 17 ianuarie 2026, 22:53

Daniel Paraschiv, la debutul la Rapid/ Sport Pictures

Daniel Paraschiv a oferit prima reacție, după ce a debutat la Rapid, în victoria cu Metaloglobus, scor 1-0. Atacantul a fost trimis în teren de Costel Gâlcă la pauză, luându-i locul lui Claudiu Petrila. 

Întrebat despre titlu, Daniel Paraschiv a recunoscut faptul că își dorește să devină campion alături de giuleșteni, însă echipa de sub Grant ia lucrurile pas cu pas. Rapid a urcat pe primul loc în Liga 1, după victoria cu Metaloglobus, cel puțin până la meciul Universității Craiova cu Petrolul, de luni. 

Daniel Paraschiv, prima reacție după debutul la Rapid 

Daniel Paraschiv a mai declarat că nu a avut emoții, deși a debutat la noua echipă. Atacantul a recunoscut că s-a bucurat de faptul că a jucat din nou în Liga 1, senzația fiind una plăcută. 

„Ne așteptam să fie dificil meciul, dar am presat tot meciul, am căutat golul și în final a venit. (N.r. Cum ai regăsit Liga 1?) Mi-a plăcut senzația să joc iar în Liga 1, să am în jurul meu oameni pe care îi cunosc. Sper să-mi îmbunătățesc prestațiile, și eu, și echipa. Mi-am jucat corect mingile, aveam piciorul puțin înghețat. Nu am avut emoții, în niciun caz, nu sunt jucător de 18 ani să-mi tremure piciorul.  

(N.r. Ai simțit presiune după transferul la Rapid?) Presiune e pe oricare fotbalist, toți ne dorim să fim mai buni. Joc ca să arăt că am valoare, cred că pot progresa foarte bine la Rapid. Sunt conștient de responsabilitatea pe care o port, acest brand te obligă să dai 100%. (N.r. Ești pregătit să iei titlul?) Ne dorim titlul, dar pas cu pas. De mâine pregătim meciul de la Arad”, a declarat Daniel Paraschiv, conform digisport.ro, după Rapid – Metaloglobus 1-0. 

Daniel Paraschiv, alături de Robert Sălceanu și Dejan Iliev, sunt transferurile iernii efectuate de Rapid. Giuleștenii îl așteaptă și pe Olimpiu Moruțan, care are mari șanse să semneze contractul în următoarele zile.  

