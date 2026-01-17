„Vine Olimpiu Moruțan?” Răspunsul clar dat de Costel Gâlcă, după ce Rapid a învins-o la limită pe Metaloglobus - Antena Sport

Închide meniul
„Vine Olimpiu Moruțan?” Răspunsul clar dat de Costel Gâlcă, după ce Rapid a învins-o la limită pe Metaloglobus

Viviana Moraru Publicat: 17 ianuarie 2026, 22:37

Costel Gâlcă, în timpul unui meci / Sport Pictures

Costel Gâlcă a oferit prima reacție, după ce Rapid a învins-o cu 1-0 pe Metaoglobus, în etapa a 22-a din Liga 1. Antrenorul giuleștenilor a fost întrebat despre cel mai așteptat transfer de la formația de sub Grant, cel al lui Olimpiu Moruțan.  

Gâlcă a confirmat faptul că internaționalul român este la un pas să semneze cu Rapid, în această iarnă. Moruțan urmează astfel să se despartă de Aris Salonic, echipă la care s-a transferat în vară. 

Costel Gâlcă, anunț despre transferul lui Olimpiu Moruțan la Rapid 

Costel Gâlcă s-a declarat convins de faptul că Olimpiu Moruțan va fi de mare ajutor la Rapid, ținând cont și de experiența jucătorului. Antrenorul a transmis că așteaptă întăriri în continuare la echipa sa, după victoria cu Metaloglobus.  

„Am avut inițiativă, nu am reușit să concretizăm multe acțiuni. A făcut un meci foarte bun Dina, dar și cei de la mijloc, toți trei. Ne-am creat ocazii, am reușit să fructificăm una prin Dobre. Ne-am fi dorit ca rezultatul să fie mai consistent, dar suntem bucuroși, condițiile au fost grele. Bineînțeles că stai cu emoții, ocazii am avut, dar e greu să joci pe acest timp, terenul, influențează tot, echilibrează puțin forțele pe teren. Probleme, în ce fel? Eu am spus că-mi doresc să vină jucători. Au venit, o să mai vină.  

(N.r. Vine Moruțan?) Sper, îmi doresc să vină. Vom vedea zilele viitoare. Știu, în procentaj foarte mare, că va veni. E un jucător important, poate să facă diferența, are o experiență mare, poate juca și număr 10, acoperă mai multe posturi. (N.r. De ce se mișcă lucrurile greu) E greu, e greu să aduci rapid jucătorii pe care îi dorești. Știu că și fanii au pretenții. E important pentru noi să vină, indiferent dacă vin liberi, vin cum vin, e important să vină. Mi-a plăcut atitudinea jucătorilor, au stat cât mai sus”, a declarat Costel Gâlcă, conform digisport.ro, după Rapid – Metaloglobus 1-0. 

În meciul cu Metaloglobus, Alexandru Dobre a marcat pentru Rapid. Giuleștenii au urcat pe primul loc, cel puțin până la duelul Universității Craiova cu Petrolul, de luni. 

