"Eu nu am nimic cu el, atât îl duce capul!" Dorinel Munteanu l-a pus la zid pe Adrian Mutu! "Specialiştii", luaţi şi ei în vizor - Antena Sport

Video „Eu nu am nimic cu el, atât îl duce capul!” Dorinel Munteanu l-a pus la zid pe Adrian Mutu! „Specialiştii”, luaţi şi ei în vizor

„Trebuie să felicit echipa pentru că a făcut o partidă bună după această pauză controversată din punctul altora de vedere.

Noi ştim foarte bine ce facem. La Vatra Dornei a fost o singură dată, după opt ore de mers cu autocarul, am scos echipa în parc să facem o alergare uşoară. Nu ne-am antrenat pe beton, cum au vorbit specialiştii. Colegii mei specialişti, care sunt mari antrenori şi preparatori fizici.

Sigur, am făcut alergări în pantă, de-asta m-am dus la Vatra Dornei, nu este primul turneu montan al meu. Dacă mă duc la munte, normal că sunt mai multe pante, aşa că i-am pregătit foarte bine.

Eu nu am nimic cu Adrian, atât îl duce capul, ce să fac. Dacă el a zis aşa ceva despre mine… El e generaţia nouă. Noi suntem generaţia mai veche, am obţinut cele mai mari performanţe ca antrenori, ca jucători, pentru echipa naţională a României. De aceea ne iubeşte toată lumea. El e crescut în noua generaţie şi noua generaţie are altă părere despre noi. Dar tot pe teren se joacă, ne vom întâlni atunci”, a declarat Dorinel Munteanu, la conferinţa de presă.

FC Voluntari – Oţelul Galaţi 1-1

Echipa Oţelul Galaţi a încheiat la egalitate luni, în deplasare, scor 1-1, cu formaţia FC Voluntari, într-un meci contând pentru etapa a 22-a din Superligă, potrivit news.ro.

Jonathan Cisse a deschis scorul pentru oaspeţi, în minutul 11, cu o lovitură de cap la centrarea lui Bodişteanu. Gălăţenii au mai avut două ocazii pe final de repriză, prin Zivulic, în minutele 41 şi 43. În partea secundă, minutul 55, gazdele au primit penalti de la arbitrul Istvan Kovacs, dar după ce a revăzut faza la VAR, acesta a întors decizia. În minutul 62 reuşita lui Maciel a fost anulată pentru ofsaid, iar gazdele au reuşit să egaleze prin Radu Boboc, în minutul 80. La meci au asistat doar 210 spectatori. Partida s-a încheiat la egalitate, scor 1-1, iar Oţelul este pe locul 10, cu 27 de puncte, în timp ce FC Voluntari se află pe poziţia a 12-a, cu 25 de puncte. FC VOLUNTARI: J. Fernandez – Ricardinho, Matricardi, Armaş – Boboc, Raţă, Crepulja, D. Andrei (R. Popescu), Aliji (Carnat 46) – Dumiter (A. Ciobanu), Nemec.

ANTRENOR: Ilie Poenaru OŢELUL GALAŢI: R. Stoian – Zhelev, J. Cisse, Ghiocel, Miguel Silva – Cisotti (Jardan 77; dăscăliţei 90), Zivulic, S. Teles (Lameira 60) – Maciel, Al. Pop (Rusevic 60), Bodişteanu (R. Tănasă 77). ANTRENOR: Dorinel Munteanu Cartonaşe galbene: R. Popescu 58 / S. Teles 4, Rusevic 61

Arbitri: Istvan Kovacs – Ovidiu Artene, Ferencz Tunyogi – Sorin Vădana

Arbitri VAR: Cătălin Popa – Iuliana Elena Demetrescu

Observator: Andrei Ioniţă

