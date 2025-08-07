"Eu pentru ce ar mai trebui să merg pe acolo?". Scenariul pe care Mihai Stoica îl exclude complet la FCSB - Antena Sport

FCSB trece printr-o criză de formă în acest moment, în condițiile în care “roș-albaștrii” au adunat cinci rezultate negative în ultimele șase meciuri. După două înfrângeri cu Shkendija care i-au adus eliminarea din preliminariile UCL și eșecul din derby-ul cu Dinamo, anumite voci au început să se gândească la ideea că echipa lui Elias Charalambous are nevoie de un psiholog.
Mihai Stoica a abordat acest subiect și nu vrea deloc să audă de posibilitatea de a aduce pe cineva care să se ocupe de latura mentală a jucătorilor.
Mihai Stoica crede că poate fi el psihologul FCSB-ului
Președintele Consiliului de Administrație al campioanei este de părere că un astfel de specialist ar fi inutil în echipa “roș-albastră” și mai mult decât atât, consideră că el ar trebui să se ocupe de mentalul fotbaliștilor. În plus, Stoica a menționat că echipa pe care o are Elias Charalambous este în proporție mare aceeași care a învins-o și pe PAOK Salonic de trei ori sezonul trecut, fără să fie nevoie de vreun psiholog la echipă.
“Dacă aduc psiholog la echipă, atunci eu pentru ce ar trebui să mai merg pe acolo? Cred că am suficient discernământ, experienţă fotbalistică şi cunoştinţe din orice domeniu al fotbalului încât să nu am nevoie de unul să vină să-mi spună: «bateţi lingura în oală şi vedeţi dacă roşu e mai verde decât albastru».
Poate sunt învechit, dar nu mă interesează. Doi ani de zile am dominat fotbalul românesc, am făcut record în Europa, am jucat 64 de meciuri şi deodată avem nevoie de psiholog?
Nu avem nevoie de psiholog. Avem nevoie de fotbalişti care să depăşească temerile şi ştim cum să le explicăm cum s-o facă. Am stat şi eu de vorbă cu nişte psihologi şi mi se par impostori unii, poate nu toţi şi sigur că nu toţi.
Echipa asta a dominat PAOK cum nicio echipă românească n-a dominat o campioană dintr-o competiţie precum cea a Greciei, cu salarii de milioane. A bătut de trei ori PAOK, ne trebuiau psihologi atunci? Da, e aceeaşi situaţie. Ce s-a întâmplat la PAOK cu noi, ni s-a întâmplat nouă acum“, a declarat Mihai Stoica, potrivit primasport.ro.
FCSB va încerca să iasă din criză la meciul cu Drita din manșa tur a turului 3 preliminar Europa League, partida având loc astăzi, de la 21:30, pe Arena Națională. Gigi Becali a anunțat deja primul 11 pe care îl va trimite în teren, în contextul absențelor nenumărate din formația lui Elias Charalambous.