"Eu pentru ce ar mai trebui să merg pe acolo?". Scenariul pe care Mihai Stoica îl exclude complet la FCSB - Antena Sport

FCSB trece printr-o criză de formă în acest moment, în condițiile în care “roș-albaștrii” au adunat cinci rezultate negative în ultimele șase meciuri. După două înfrângeri cu Shkendija care i-au adus eliminarea din preliminariile UCL și eșecul din derby-ul cu Dinamo, anumite voci au început să se gândească la ideea că echipa lui Elias Charalambous are nevoie de un psiholog.

Mihai Stoica a abordat acest subiect și nu vrea deloc să audă de posibilitatea de a aduce pe cineva care să se ocupe de latura mentală a jucătorilor.

Mihai Stoica crede că poate fi el psihologul FCSB-ului

Președintele Consiliului de Administrație al campioanei este de părere că un astfel de specialist ar fi inutil în echipa “roș-albastră” și mai mult decât atât, consideră că el ar trebui să se ocupe de mentalul fotbaliștilor. În plus, Stoica a menționat că echipa pe care o are Elias Charalambous este în proporție mare aceeași care a învins-o și pe PAOK Salonic de trei ori sezonul trecut, fără să fie nevoie de vreun psiholog la echipă.

“Dacă aduc psiholog la echipă, atunci eu pentru ce ar trebui să mai merg pe acolo? Cred că am suficient discernământ, experienţă fotbalistică şi cunoştinţe din orice domeniu al fotbalului încât să nu am nevoie de unul să vină să-mi spună: «bateţi lingura în oală şi vedeţi dacă roşu e mai verde decât albastru».

Poate sunt învechit, dar nu mă interesează. Doi ani de zile am dominat fotbalul românesc, am făcut record în Europa, am jucat 64 de meciuri şi deodată avem nevoie de psiholog?