Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"Eu pentru ce ar mai trebui să merg pe acolo?". Scenariul pe care Mihai Stoica îl exclude complet la FCSB - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | “Eu pentru ce ar mai trebui să merg pe acolo?”. Scenariul pe care Mihai Stoica îl exclude complet la FCSB

“Eu pentru ce ar mai trebui să merg pe acolo?”. Scenariul pe care Mihai Stoica îl exclude complet la FCSB

Andrei Nicolae Publicat: 7 august 2025, 10:42

Comentarii
Eu pentru ce ar mai trebui să merg pe acolo?. Scenariul pe care Mihai Stoica îl exclude complet la FCSB

Mihai Stoica, în timpul unui meci / Sport Pictures

FCSB trece printr-o criză de formă în acest moment, în condițiile în care “roș-albaștrii” au adunat cinci rezultate negative în ultimele șase meciuri. După două înfrângeri cu Shkendija care i-au adus eliminarea din preliminariile UCL și eșecul din derby-ul cu Dinamo, anumite voci au început să se gândească la ideea că echipa lui Elias Charalambous are nevoie de un psiholog.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mihai Stoica a abordat acest subiect și nu vrea deloc să audă de posibilitatea de a aduce pe cineva care să se ocupe de latura mentală a jucătorilor.

Mihai Stoica crede că poate fi el psihologul FCSB-ului

Președintele Consiliului de Administrație al campioanei este de părere că un astfel de specialist ar fi inutil în echipa “roș-albastră” și mai mult decât atât, consideră că el ar trebui să se ocupe de mentalul fotbaliștilor. În plus, Stoica a menționat că echipa pe care o are Elias Charalambous este în proporție mare aceeași care a învins-o și pe PAOK Salonic de trei ori sezonul trecut, fără să fie nevoie de vreun psiholog la echipă.

Dacă aduc psiholog la echipă, atunci eu pentru ce ar trebui să mai merg pe acolo? Cred că am suficient discernământ, experienţă fotbalistică şi cunoştinţe din orice domeniu al fotbalului încât să nu am nevoie de unul să vină să-mi spună: «bateţi lingura în oală şi vedeţi dacă roşu e mai verde decât albastru».

Poate sunt învechit, dar nu mă interesează. Doi ani de zile am dominat fotbalul românesc, am făcut record în Europa, am jucat 64 de meciuri şi deodată avem nevoie de psiholog?

Reclamă
Reclamă

Nu avem nevoie de psiholog. Avem nevoie de fotbalişti care să depăşească temerile şi ştim cum să le explicăm cum s-o facă. Am stat şi eu de vorbă cu nişte psihologi şi mi se par impostori unii, poate nu toţi şi sigur că nu toţi.

Echipa asta a dominat PAOK cum nicio echipă românească n-a dominat o campioană dintr-o competiţie precum cea a Greciei, cu salarii de milioane. A bătut de trei ori PAOK, ne trebuiau psihologi atunci? Da, e aceeaşi situaţie. Ce s-a întâmplat la PAOK cu noi, ni s-a întâmplat nouă acum“, a declarat Mihai Stoica, potrivit primasport.ro.

FCSB va încerca să iasă din criză la meciul cu Drita din manșa tur a turului 3 preliminar Europa League, partida având loc astăzi, de la 21:30, pe Arena Națională. Gigi Becali a anunțat deja primul 11 pe care îl va trimite în teren, în contextul absențelor nenumărate din formația lui Elias Charalambous.

EXCLUSIV. Interviu dat de Iliescu înainte de a pleca de la Cotroceni, în 2004: "Aveţi ceva să vă reproșaţi?"EXCLUSIV. Interviu dat de Iliescu înainte de a pleca de la Cotroceni, în 2004: "Aveţi ceva să vă reproșaţi?"
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va califica FCSB în play-off-ul Europa League după „dubla” cu FK Drita?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Ion Iliescu, înmormântat astăzi cu onoruri militare. Zi de doliu național - Ediție specială LIVE VIDEO
Observator
Ion Iliescu, înmormântat astăzi cu onoruri militare. Zi de doliu național - Ediție specială LIVE VIDEO
Câți bani a încasat Ilie Bolojan de la Senatul României. A primit indemnizația completă doar într-o singură lună de mandat
Fanatik.ro
Câți bani a încasat Ilie Bolojan de la Senatul României. A primit indemnizația completă doar într-o singură lună de mandat
10:22
VIDEOGaleria FCSB-ului i-a iertat pe jucători. Ce s-a întâmplat la ultimul antrenament, înainte de meciul cu Drita
10:00
VIDEOElizabeta Samara – Mo Zhang 1-3. Românca, eliminată în primul tur la WTT Champions Yokohama 2025
9:20
„Pele din Palestina”, ucis în timp ce stătea la coadă pentru mâncare: „Au vizat civilii!”
9:15
Revenire importantă la Dinamo. Fotbalistul care n-a prins vreun minut în noul sezon poate debuta cu Metaloglobus
8:43
VIDEOÎncăierare generală la amicalul dintre Betis și Como. Haos total pe teren
8:28
Motivul incredibil pentru care Dennis Politic joacă foarte puţin la FCSB. Dezvăluirea lui Gigi Becali
Vezi toate știrile
1 Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Son a plecat de la Tottenham după 10 ani. Toate mutările 2 Destinaţie surpriză pentru Ianis Hagi. Echipa care a intrat în cursa pentru transferul “Prinţului” 3 Alexi Pitu a semnat! Ce salariu va încasa românul la noul club 4 Gigi Becali a anunțat echipa de start pentru FCSB – Drita. Jucătorul pe care l-a făcut praf: “Doarme pe teren” 5 Semi-profesioniștii din orașul cu 5.000 de oameni, invincibili în Europa: vedeta vinde pizza, clubul a oferit 20 de oi pe CR7 6 Momentul de reculegere în memoria lui Ion Iliescu, ignorat în Cupa României. S-a cântat și “imnul golanilor”
Citește și
Cele mai citite
“Nu mi s-a întâmplat în 25 de ani” Gigi Becali a anunţat o schimbare radicală după Dinamo – FCSB 4-3!“Nu mi s-a întâmplat în 25 de ani” Gigi Becali a anunţat o schimbare radicală după Dinamo – FCSB 4-3!
Gigi Becali, anunţ în miezul nopţii despre situaţia lui Elias Charalambous la FCSBGigi Becali, anunţ în miezul nopţii despre situaţia lui Elias Charalambous la FCSB
Gigi Becali s-a decis! Jucătorul care nu mai are nicio şansă de a juca la FCSB: “Iese de pe toate listele”Gigi Becali s-a decis! Jucătorul care nu mai are nicio şansă de a juca la FCSB: “Iese de pe toate listele”
Ion Iliescu a murit! Ce avere a lăsat în urmăIon Iliescu a murit! Ce avere a lăsat în urmă