Reacţia lui Daniel Pancu după înfrângerea CFR-ului, cu Gent, în primul amical din Spania - Antena Sport

Daniel Pancu (48 de ani) a subliniat după înfrângerea lui CFR Cluj, 0-2, cu echipa belgiană Gent că rezultatele din meciurile amicale nu contează pentru el.

Pancu a catalogat amicalul ca “un antrenament foarte bun” pentru echipa lui. Gent ocupă locul 8 în prima ligă belgiană. A fost primul amical pentru CFR Cluj în Spania. Al doilea amical al echipei din Gruia va fi împotriva lui Atzeneta UE, din al 5-lea eşalon spaniol.

Reacţia lui Pancu după CFR Cluj – Gent 0-2

“Un antrenament foarte bun. Venim după două zile de încărcătură foarte mare şi solicitare mare la antrenamente. S-a văzut lucrul ăsta la mulţi dintre jucători. Am fost nevoiţi să ţinem fundaşii centrali mai mult de o repriză. Una peste alta, un antrenament foarte bun.

Ne-am propus să nu ne accidentăm. La mine nu contează niciodată rezultatul în meciurile amicale. Bine, să nu ne facem de ruşine, să fie diferenţa foarte mare. Aia contează pentru că e în joc numele clubului. Am jucat cu o echipă dintr-un campionat superior celui al nostru, e clar lucrul acesta. (n.r: Ce a urmărit) Consolidarea unor relaţii de joc şi să integrăm uşor-uşor jucătorii noi. Deocamdată, e cazul doar la Alibek. Zilele următoare vor veni doi jucători.

Alibek e genul de jucător puternic, e un jucător bun, care ne va ajuta, cred, plus că e un băiat extraordinar, e un luptător”, a declarat Daniel Pancu la finalul partidei, într-un interviu pentru conturile de socializare ale lui CFR Cluj.