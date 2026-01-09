SCM Râmnicu Vâlcea transferă pe bandă rulantă. Jucătoarea de la naționala României a semnat - Antena Sport

SCM Râmnicu Vâlcea a anunţat vineri pe pagina de Facebook transferul tinerei jucătoare Ştefania Stoica (22 ani), care evoluează în prezent la Gloria Bistriţa.

Stoica, o “jucătoare de mare perspectivă, care are experienţă la cel mai înalt nivel competiţional, componentă a lotului naţional al României şi un nume care va fi tot mai prezent în handbalul european“, a semnat un contract pe o perioadă de doi ani, valabil din vară.

Al cincilea transfer pentru sezonul viitor de la SCM Râmnicu Vâlcea

Interul stânga şi-a început cariera sportivă la o vârstă fragedă, luând contact cu nenumărate discipline sportive, însă s-a axat pe handbal şi a fost remarcată chiar de la bun început, prin talia şi detenta sa. Ulterior, a confirmat, fapt ceea ce propulsat-o la nivel de seniorat şi a avut prilejul să activeze pentru cluburi importante din Liga Florilor, printre care CSM Bucureşti, CS Rapid Bucureşti şi CS Gloria Bistriţa.

La nivel internaţional, talentata sportivă a devenit rapid o piesă importantă a naţionalei României, în urma selecţiei efectuate chiar de Florentin Pera pentru Campionatul European din 2024. În cadrul acestui turneu a evoluat în toate partidele naţionalei, reuşind să înscrie 17 goluri.

În plus, Ştefania Stoica are experienţă în Liga Campionilor, fiindcă a jucat anterior pentru CSM Bucureşti sau Rapid Bucureşti, iar în acest sezon pentru Gloria Bistriţa.