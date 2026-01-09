EXCLUSIV | Primele imagini cu Denis Drăguș revenit la Gaziantep. Atacantul, la amicalul contra unei echipe din Liga 1 - Antena Sport

Închide meniul
Andrei Nicolae Publicat: 9 ianuarie 2026, 15:19 / Actualizat: 9 ianuarie 2026, 16:35

Denis Drăguș, după un gol marcat / Profimedia

Denis Drăguș a revenit la Gaziantep după ce a fost împrumutat din nou de Trabzonspor, iar atacantul a apărut deja în tricoul noii sale formații. Jucătorul de 26 de ani este prezent la amicalul turcilor împotriva celor de la FC Argeș.

“Telenovela” Denis Drăguș a ajuns la final, după ce atacantul s-a întors la Gaziantep în această iarnă. În prima jumătate a sezonului, Trabzonspor, echipa unde este legitimat internaționalul, l-a împrumutat la Eyupspor, unde nu a reușit să marcheze niciun gol.

Drăguș, din nou în tricoul lui Gaziantep

Acum, Drăguș a fost din nou împrumutat de Trabzonspor, fiind adus la echipa unde a trecut prin cea mai bună formă a carierei sale din ultimii ani, Gaziantep. În stagiunea 2023/24, vârful înscria 16 goluri în 41 de meciuri, fiind transferat de clubul unde este legitimat în prezent.

Deși mutarea sa nici nu a fost oficializată încă de club, antrenorul lui Gaziantep a decis să îl includă în lot pe Drăguș pentru un amical pe care îl au turcii în Antalya. Noua echipă a vârfului joacă în compania celor de la FC Argeș la câteva zile distanță după ce au remizat cu Petrolul. Înainte de meci, Drăguș a fost surprins cum se încălzea pe teren alături de coechipierii săi.

VIDEO | Primele imagini cu Denis Drăguș revenit la Gaziantep

În partida din Antalya, Drăguș nu este titular, singurul român trimis în teren în primul 11 fiind Alexandru Maxim. La Gaziantep joacă și Deian Sorescu, cel care acum câteva zile spunea că îl așteaptă cu brațele deschise pe atacantul naționalei înapoi la club.

