Eugen Neagoe nu şi-a iertat jucătorii după înfrângerea cu Farul: "Continuăm cadourile"! Ce a spus despre demisie - Antena Sport

Bogdan Stănescu Publicat: 25 ianuarie 2026, 17:09

Eugen Neagoe nu şi-a iertat jucătorii după înfrângerea cu Farul: Continuăm cadourile! Ce a spus despre demisie

Eugen Neagoe, la un meci din Liga 1 / Sport Pictures

Antrenorul Petrolului, Eugen Neagoe (58 de ani), a fost din nou nemulţumit că echipa lui a luat gol după o eroare. La un corner, portarul Krell nu a respins convingător, mingea a ajuns apoi la Dican, care a marcat.

Neagoe a vorbit şi acum despre “cadourile” pe care jucătorii lui le fac adversarilor. Totuşi, s-a arătat mulţumit de atitudine şi de joc.

Eugen Neagoe, supărat pe jucătorii lui: “Continuăm cu cadourile”! Ce a răspuns când a fost întrebat despre o posibilă demisie

“Cred că am controlat jocul, în special în repriza a doua. Nu cred că au ajuns o dată la poartă. Au avut un corner. Continuăm cu cadourile.

(n.r: Cât timp mai poate să persiste situaţia asta?) Dacă noi suntem obişnuiţi să facem cadouri la adversar! Probabil vom face şi meciul următor, şi meciul celălalt.

La primul corner primim gol. Adversarii au un şut pe poartă şi ne dau gol… Asta e situaţia. După aspectul jocului nu meritam să pierdem.

(n.r: Ar mai avea nevoie Petrolul de un atacant?) Probabil de doi, nu de unul. Sigur că îmi doresc şi am discutat acest aspect cu conducerea clubului.

(n.r: Sunteţi în negocieri cu atacanţi?) Nu ştiu ce s-a întâmplat zilele trecute, dar sigur că da. Am vorbit cu conducerea clubului şi ştie că îmi doresc transferuri.

Băieţii s-au bătut. Am ajuns de foarte multe ori în careul advers. Ne-a lipsit golul.

(n.r: S-a strigat «Demisia») S-a strigat la o persoană anume. E normal să fie supăraţi suporterii. Eu îi înţeleg şi chiar nu pot să contest absolut nimic din frustrările şi nemulţumirile lor.

(n.r: Nu vă gândiţi să renunţaţi?) Nu are rost să discutăm acum. Urmează alt joc. Nu este asta foarte important. Petrolul o să iasă din situaţia asta.

(n.r: despre Dinamo) O echipă foarte bună, care se bate la campionat. (n.r: despre faptul că se va juca pe stadionul Arcul de Triumf) Are mai puţină importanţă unde se joacă, important e cum ne vom prezenta noi”, a declarat Eugen Neagoe pentru digisport.ro.

Petrolul – Farul 0-1

Echipa Farul Constanţa a învins duminică, în deplasare, scor 1-0, formaţia Petrolul Ploieşti, în etapa a 23-a din Liga 1.

Ploieştenii au trecut pe lângă gol în minutul 1, prin Chică-Roşă, apoi Ricardinho a trimis pe lângă poartă, trei minute mai târziu. Replica oaspeţilor a venit de la Narek Grygorian, însă şutul acestuia, din careu,  a fost respins de Krell, în minutul 16. Rareş Pop l-a încercat pe Buzbuchi, fără preluare, două minute mai târziu, dar portarul constănţean a scos de la vinclu. Golul a venit în minutul 32 şi a fost marcat de Dican, în minutul 32. Ploieştenii au trecut pe lângă egalare în minutul 84, la ratarea din şase metri a lui Chică-Roşă şi Petrolul – Farul a fost 0-1.

Farul e pe locul 10, cu 31 de puncte, iar Petrolul e pe locul 13, cu 20 de puncte.

