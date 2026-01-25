Eugen Neagoe nu şi-a iertat jucătorii după înfrângerea cu Farul: "Continuăm cadourile"! Ce a spus despre demisie - Antena Sport

Antrenorul Petrolului, Eugen Neagoe (58 de ani), a fost din nou nemulţumit că echipa lui a luat gol după o eroare. La un corner, portarul Krell nu a respins convingător, mingea a ajuns apoi la Dican, care a marcat.

Neagoe a vorbit şi acum despre “cadourile” pe care jucătorii lui le fac adversarilor. Totuşi, s-a arătat mulţumit de atitudine şi de joc.

Eugen Neagoe, supărat pe jucătorii lui: “Continuăm cu cadourile”! Ce a răspuns când a fost întrebat despre o posibilă demisie

“Cred că am controlat jocul, în special în repriza a doua. Nu cred că au ajuns o dată la poartă. Au avut un corner. Continuăm cu cadourile.

(n.r: Cât timp mai poate să persiste situaţia asta?) Dacă noi suntem obişnuiţi să facem cadouri la adversar! Probabil vom face şi meciul următor, şi meciul celălalt.

La primul corner primim gol. Adversarii au un şut pe poartă şi ne dau gol… Asta e situaţia. După aspectul jocului nu meritam să pierdem.