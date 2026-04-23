Fanii Rapidului au ieşit la atac, după ultimele rezultate. Protestul anunţat: “Nu putem rămâne indiferenţi”

Fanii Rapidului au ieşit la atac, după ultimele rezultate înregistrate de echipă. Giuleştenii conduşi de Costel Gâlcă nu au mai învins pe nimeni de patru etape, în play-off.

Peluza Nord a Rapidului a emis un comunicat în semn de protest, fiind luaţi la ţintă atât cei din conducerea clubului, cât şi jucătorii. În ciuda nemulţumirilor, fanii au luat decizia de a se prezenta în continuare la meciurile echipei, doar pentru “a face act de prezenţă”.

În semn de protest, fanii au decis să nu fluture steaguri şi să nu afişeze niciun banner la următoarele meciuri ale Rapidului în play-off. Giuleştenii se vor duela cu Dinamo, în următoarea etapă, pe Arena Naţională.

“Având în vedere situația actuală din cadrul clubului Rapid București, marcată de lipsa de profesionalism din partea conducerii, lipsa de implicare și absența rezultatelor, precum și atitudinea delăsătoare a unor jucători, care ajung să influențeze vestiarul și schimbările de antrenori în funcție de propriile interese, Peluza Nord Rapid nu poate rămâne indiferentă.

În semn de protest față de aceste derapaje grave si in formă continuă, care pătează istoria și afectează identitatea și performanța clubului, Peluza Nord Rapid anunță că va fi prezentă la meciuri până la finalul sezonului doar pentru a face act de prezență.