“Farul avea nevoie de un antrenor cu experiență!” Stoican, făcut praf de Șumudică

Marius Șumudică a criticat strategia lui Flavius Stoican cu FCSB. El s-a declarat susprins de decizii tactice luate de Flavius Stoican, precum folosirea lui Gabi Iancu, fotbalist care nu mai jucase de anul trecut în campionat.

„Nu am nimic cu Iancu… Dar să vii să bagi un jucător după 6-7 luni de inactivitate… nu a jucat din octombrie. Se întâmplă acolo niște lucruri pe care nu le înțeleg. A băgat un copil de 16 ani la mijloc. Când ești condus cu 3-2… fac orice să mă duc peste ei. Nu făceau nici pressing, absolut nimic.

L-am văzut puțin excentric pe Stoican, nu știu dacă și-a găsit bine cuvintele. Dar în mare parte avea dreptate, arde casa… nu te poți manifesta așa. Când începe meciul cu FCSB trebuia să muște din ei. Nu am văzut nimic… Am văzut și declarația lui Alibec… Nu știu, se întâmplă ceva acolo. O echipă construită cu boemie ieșită din comun. Tot timpul vor să construiască, să vină cu inovații. În play-out, când pierzi 2-3 meciuri te înscrii la baraj sau chiar la retrogradarea directă”, a punctat Șumudică, potrivit Fanatik.ro.

Mai mult, Șumudică crede că Gică Popescu trebuia să numească un antrenor cu experiență la Farul Constanța.

„Cu tot respectul pentru Stoican, nici nu îl cunosc, nu ne-am întâlnit de multe ori în carieră, dar eu consider că Farul avea nevoie de un antrenor cu experiență. Un antrenor care s-a lovit de astfel de situații. Play-out-ul este un campionat total diferit de sezonul regular, total. De ce i se spunea lui Gigi Mulțescu ‘Smurdul’? Pentru că lua echipe în situații delicate și scotea echipele respective prin jocul făcut”, a mai spus Marius Șumudică.