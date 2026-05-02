Home | Fotbal | Liga 1 | “E vina tuturor”. Denis Alibec, la pământ după ce Farul a ratat şansa de a se îndepărta de baraj: “Altă şansă n-avem”

“E vina tuturor”. Denis Alibec, la pământ după ce Farul a ratat şansa de a se îndepărta de baraj: “Altă şansă n-avem”

Viviana Moraru Publicat: 2 mai 2026, 20:08

Comentarii
E vina tuturor. Denis Alibec, la pământ după ce Farul a ratat şansa de a se îndepărta de baraj: Altă şansă n-avem

Denis Alibec, în tricoul Farului - Sport Pictures

Denis Alibec (35 de ani) a oferit prima reacţie, după ce Farul a remizat cu Botoşani, scor 1-1, în etapa a şaptea a play-out-ului. Atacantul s-a declarat extrem de dezamăgit de faptul că echipa sa a ratat şansa de a se îndepărta de locurile de baraj.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În cazul în care Petrolul o va învinge pe UTA, Farul va ajunge pe locul 13, primul care duce la barajul de menţinere/promovare în Liga 1. Constănţenii au 25 de puncte, în timp ce “lupii” au 23.

Denis Alibec, la pământ după Farul – Botoşani 1-1

Denis Alibec a declarat că celor de la Farul le-a lipsit şi şansa în partida cu Botoşani. Atacantul speră ca Petrolul să se încurce în meciul cu UTA, pentru ca “marinarii” să nu ajungă la baraj.

“Chiar nu am o explicație, nu am fost în stare să o băgăm în poartă, am avut și eu 3-4 ocazii singur cu portarul. Avem și ghinion, sincer. Cred că meritam mai mult. Suntem foarte triști.

Nu știu ce să vă răspund, e vina tuturor, și a clubului probabil. Suntem în situația asta și nu trebuie să ne mai gândim la ce am făcut acum 3 ani.

Reclamă
Reclamă

Trebuie să o scoatem de aici, să jucăm precum acum, pentru că eu cred că am jucat bine, dar ne-a lipsit șansa. Va fi un meci greu la fel ca acesta, care pe care, sperăm ca Petrolul să se încurce. Altă șansă nu avem“, a declarat Denis Alibec, conform digisport.ro, după Farul – Botoşani 1-1.

Farul – Botoşani 1-1

Sebastian Mailat a marcat primul gol al meciului de la Ovidiu, în minutul 30, aducând în avantaj formaţia oaspete. Farul a egalat imediat după pauză, în minutul 47, prin Alibec, iar elevii lui Stoican puteau câştiga, dar Işfan a lovit bara, în minutul 67. S-a terminat Farul – FC Botoşani 1-1 şi moldovenii sunt pe locul 3 în play-out, cu 32 de puncte, în timp ce Farul are 25 de puncte şi ocupă poziţia a 6-a, aproape de locurile de baraj pentru menţinerea în Superligă.

FARUL: R. Munteanu – Furtado, Larie, Sârbu, Cr. Ganea – Vînă (Goncear 90), Dican, Radaslavescu (N. Grigoryan 46) – Alibec (J. Markovic 83), Işfan (G. Iancu 83), R. Tănasă (I. Cojocaru 46). ANTRENOR: Flavius Stoican

Românii cumpără mai atent și mai ieftin: "Vânez peste tot". Magazinele de tip discount, tot mai căutateRomânii cumpără mai atent și mai ieftin: "Vânez peste tot". Magazinele de tip discount, tot mai căutate
Reclamă

FC BOTOŞANI: Kukic – Suta, Pape Diaw, Miron, R. Creţ – Papa (Bordeianu 72), De Vega – Mailat (Bodişteanu 72), Ongenda (G. David 90), Mitrov (Adams Friday 81) – A. Dumitru (Kovtalyuk 72). ANTRENOR: Marius Croitoru

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se califică Andrei Rațiu în finala Conference League cu Rayo Vallecano?
Loading ... Loading ...
Citește și:
A traversat 11 țări ca să ajungă la "polul frigului". Povestea exploratorului român care a înfruntat Siberia
Observator
A traversat 11 țări ca să ajungă la "polul frigului". Povestea exploratorului român care a înfruntat Siberia
”E o greșeală capitală! Nu poți să faci așa ceva în mijlocul Bucureștiului!” De ce s-a înfuriat Ion Țiriac
Fanatik.ro
”E o greșeală capitală! Nu poți să faci așa ceva în mijlocul Bucureștiului!” De ce s-a înfuriat Ion Țiriac
23:19

Atanas Trică apelează la “fraţii” de la Dinamo, înainte de meciul “câinilor roşii” de la Craiova: “Să facă ceva”
23:14

LIVE SCOREFC Porto – Alverca 1-0. “Dragonii” se îndreaptă spre titlul 31 din Liga Portugal
23:14

“Mai bine nu-l am în fața mea”. Dani Coman, dezlănțuit la adresa propriului jucător: “Să nu te ducă capul…”
23:04

Alexandru Chicpiu, reacţia serii după ce U Cluj a învins-o dramatic pe FC Argeş: “Am 80 de ani, dar mi-au tremurat picioarele”
22:57

Bogdan Andone, dărâmat la interviu după ce Argeș a pierdut în min. 90+2 cu “U” Cluj: “Greu de găsit explicații”
22:30

LIVE VIDEOCalificările Marelui Premiu de la Miami sunt ACUM, pe Antena 3 CNN şi AntenaPLAY. Norris a câştigat sprintul
Vezi toate știrile
1 Cristiano Bergodi: “Nu vreau să ia eventul Cristi Chivu” 2 Gigi Becali a criticat doi jucători de la FCSB, după eșecul cu Csikszereda: „De asta nu a mers jocul” 3 CCA a desemnat arbitrul la Universitatea Craiova – Dinamo. Decizie controversată luată de Kyros Vassaras 4 Tensiuni la CFR Cluj: s-a decis şi pleacă de la echipă înainte de finalul sezonului. Poate semna cu o rivală din Liga 1 5 Gigi Becali, reacţie categorică după ce Mihai Stoica a găsit antrenor pentru FCSB: “Nu-l iei de pe stradă” 6 FotoFlorin Prunea, făcut praf de soţie pentru că s-a afişat cu amanta: “Să îi fie ruşine, a jucat murdar”! Cum arată femeia
Citește și
Cele mai citite
Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti”Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti”
„Nu a făcut ca alții, e inteligent!” Cuvinte de aur de la Mourinho pentru Chivu! Ce mesaj i-a transmis: „Voi fi acolo!”„Nu a făcut ca alții, e inteligent!” Cuvinte de aur de la Mourinho pentru Chivu! Ce mesaj i-a transmis: „Voi fi acolo!”
Anunţul UEFA după ce s-a cerut retrogradarea clubului InterAnunţul UEFA după ce s-a cerut retrogradarea clubului Inter
Nebunie totală în Anglia! Au promovat în minutul 90+13, după ce fanii adverşi au sărbătorit pe teren cu 8 minute mai devremeNebunie totală în Anglia! Au promovat în minutul 90+13, după ce fanii adverşi au sărbătorit pe teren cu 8 minute mai devreme