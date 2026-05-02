“E vina tuturor”. Denis Alibec, la pământ după ce Farul a ratat şansa de a se îndepărta de baraj: “Altă şansă n-avem”

Denis Alibec (35 de ani) a oferit prima reacţie, după ce Farul a remizat cu Botoşani, scor 1-1, în etapa a şaptea a play-out-ului. Atacantul s-a declarat extrem de dezamăgit de faptul că echipa sa a ratat şansa de a se îndepărta de locurile de baraj.
În cazul în care Petrolul o va învinge pe UTA, Farul va ajunge pe locul 13, primul care duce la barajul de menţinere/promovare în Liga 1. Constănţenii au 25 de puncte, în timp ce “lupii” au 23.
Denis Alibec, la pământ după Farul – Botoşani 1-1
Denis Alibec a declarat că celor de la Farul le-a lipsit şi şansa în partida cu Botoşani. Atacantul speră ca Petrolul să se încurce în meciul cu UTA, pentru ca “marinarii” să nu ajungă la baraj.
“Chiar nu am o explicație, nu am fost în stare să o băgăm în poartă, am avut și eu 3-4 ocazii singur cu portarul. Avem și ghinion, sincer. Cred că meritam mai mult. Suntem foarte triști.
Nu știu ce să vă răspund, e vina tuturor, și a clubului probabil. Suntem în situația asta și nu trebuie să ne mai gândim la ce am făcut acum 3 ani.
Trebuie să o scoatem de aici, să jucăm precum acum, pentru că eu cred că am jucat bine, dar ne-a lipsit șansa. Va fi un meci greu la fel ca acesta, care pe care, sperăm ca Petrolul să se încurce. Altă șansă nu avem“, a declarat Denis Alibec, conform digisport.ro, după Farul – Botoşani 1-1.
Farul – Botoşani 1-1
Sebastian Mailat a marcat primul gol al meciului de la Ovidiu, în minutul 30, aducând în avantaj formaţia oaspete. Farul a egalat imediat după pauză, în minutul 47, prin Alibec, iar elevii lui Stoican puteau câştiga, dar Işfan a lovit bara, în minutul 67. S-a terminat Farul – FC Botoşani 1-1 şi moldovenii sunt pe locul 3 în play-out, cu 32 de puncte, în timp ce Farul are 25 de puncte şi ocupă poziţia a 6-a, aproape de locurile de baraj pentru menţinerea în Superligă.
FARUL: R. Munteanu – Furtado, Larie, Sârbu, Cr. Ganea – Vînă (Goncear 90), Dican, Radaslavescu (N. Grigoryan 46) – Alibec (J. Markovic 83), Işfan (G. Iancu 83), R. Tănasă (I. Cojocaru 46). ANTRENOR: Flavius Stoican
FC BOTOŞANI: Kukic – Suta, Pape Diaw, Miron, R. Creţ – Papa (Bordeianu 72), De Vega – Mailat (Bodişteanu 72), Ongenda (G. David 90), Mitrov (Adams Friday 81) – A. Dumitru (Kovtalyuk 72). ANTRENOR: Marius Croitoru
