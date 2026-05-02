“E vina tuturor”. Denis Alibec, la pământ după ce Farul a ratat şansa de a se îndepărta de baraj: “Altă şansă n-avem”

Denis Alibec (35 de ani) a oferit prima reacţie, după ce Farul a remizat cu Botoşani, scor 1-1, în etapa a şaptea a play-out-ului. Atacantul s-a declarat extrem de dezamăgit de faptul că echipa sa a ratat şansa de a se îndepărta de locurile de baraj.

În cazul în care Petrolul o va învinge pe UTA, Farul va ajunge pe locul 13, primul care duce la barajul de menţinere/promovare în Liga 1. Constănţenii au 25 de puncte, în timp ce “lupii” au 23.

Denis Alibec, la pământ după Farul – Botoşani 1-1

Denis Alibec a declarat că celor de la Farul le-a lipsit şi şansa în partida cu Botoşani. Atacantul speră ca Petrolul să se încurce în meciul cu UTA, pentru ca “marinarii” să nu ajungă la baraj.

“Chiar nu am o explicație, nu am fost în stare să o băgăm în poartă, am avut și eu 3-4 ocazii singur cu portarul. Avem și ghinion, sincer. Cred că meritam mai mult. Suntem foarte triști.

Nu știu ce să vă răspund, e vina tuturor, și a clubului probabil. Suntem în situația asta și nu trebuie să ne mai gândim la ce am făcut acum 3 ani.