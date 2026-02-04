Alexandru Musi a spus ce a făcut diferența pe teren, în Farul - Dinamo 2-3 - Antena Sport

Dinamo București a obținut un succes spectaculos pe terenul celor de la Farul Constanța, în probabil cel mai frumos meci al etapei cu numărul 25 din Liga 1.

Formația antrenată de Zeljko Kopic a revenit de două ori în joc și a dat marea lovitură pe final, grație reușitei lui Alex Pop, introdus pe teren în repriza a doua.

Alexandru Musi: „Ce să ne trebuiască pentru titlu?”

Dinamo București continuă sezonul remarcabil și a trimis un mesaj indirect către Universitatea Craiova, prin succesul senzațional obținut pe terenul celor de la Farul Constanța.

Alexandru Musi a vorbit după fluierul final despre victoria echipei sale, l-a felicitat pe Alexandru Pop, însă a comentat și faza din prima repriză, când a primit cartonașul galben după o simulare în careu.

„Un meci greu pe un teren dificil. Știm că Farul joacă fotbal, mă bucur că ne-a făcut treaba pe teren. Avem dorință, mereu luptăm până la ultimul minut, mă bucur pentru Popică, este un băiat extraordinar. Victoria este a lui. Ce să ne trebuiască pentru titlu? Avem o echipă bună, a demonstrat.