Situație explozivă la Farul Constanța: Ianis Zicu nu a fost înduplecat și pleacă de la echipă

Antrenorul echipei Farul Constanţa, Ianis Zicu, a declarat vineri seară, după meciul cu Hermannstadt, scor 0-1, că este pregătit să plece de la formaţia constănţeană, el considerând că este necesar “un anumit şoc”.
El a mai spus că e momentul să facă “un pas în spate”. La anunțul că își pregătește demisia, Gică Popescu a declarat că va purta astăzi o discuție cu Ianis Zicu.
Din păcate, cele două părți nu au ajuns la un acord și, potrivit iamsport.ro, Zicu va pleca de la Farul Constanța.
Ce a declarat Zicu după meciul cu Hermannstadt
”Este dureros, frustrant ţinând cont că am avut oportunităţi să deschidem scorul. Din păcate deja lucrurile sunt de ceva timp de această manieră. Am pierdut jocuri şi puncte nemeritat. Cred că la momentul ăsta cel mai bine e să existe un anumit şoc la echipă.
În România lucrul ăsta este cel care ajută (n.r. plecarea antrenorului). La cât iubesc eu echipa şi clubul şi tot ce înseamnă fotbalul constanţean mă gândesc şi la asta. Clubul trebuie să fie mai presus de oricine. Am avut tot ce mi-am dorit aici, din păcate nu am reuşit multe lucruri pe care mi le-am propus la începutul sezonului.
Nu sunt genul de antrenor care am ţinut vreodată unde am fost de vreun scaun. Am muncit, mi-am dorit. Din păcate vibe-ul şi energia simt că nu sunt de partea noastră. Consider că e momentul oportun pentru club să poată să meargă mai departe şi să găsească soluţia pentru că meciul următor este peste 10 zile.
În momentul acesta există un singur lucru: Farul să se salveze cât mai repede din punct de vedere matematic. În acest moment simt o epuizare psihică. Mi-am dorit mult mai mult, nu am reuşit.
Mă simt epuizat emoţional pentru ce a fost în ultima perioadă. Din păcate lucrurile nu funcţionează. Consider că e momentul ca eu să fac un pas în spate”, a spus Ianis Zicu.
