Situație explozivă la Farul Constanța: Ianis Zicu nu a fost înduplecat și pleacă de la echipă

Antrenorul echipei Farul Constanţa, Ianis Zicu, a declarat vineri seară, după meciul cu Hermannstadt, scor 0-1, că este pregătit să plece de la formaţia constănţeană, el considerând că este necesar “un anumit şoc”.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

El a mai spus că e momentul să facă “un pas în spate”. La anunțul că își pregătește demisia, Gică Popescu a declarat că va purta astăzi o discuție cu Ianis Zicu.

Din păcate, cele două părți nu au ajuns la un acord și, potrivit iamsport.ro, Zicu va pleca de la Farul Constanța.

Ce a declarat Zicu după meciul cu Hermannstadt

”Este dureros, frustrant ţinând cont că am avut oportunităţi să deschidem scorul. Din păcate deja lucrurile sunt de ceva timp de această manieră. Am pierdut jocuri şi puncte nemeritat. Cred că la momentul ăsta cel mai bine e să existe un anumit şoc la echipă.

În România lucrul ăsta este cel care ajută (n.r. plecarea antrenorului). La cât iubesc eu echipa şi clubul şi tot ce înseamnă fotbalul constanţean mă gândesc şi la asta. Clubul trebuie să fie mai presus de oricine. Am avut tot ce mi-am dorit aici, din păcate nu am reuşit multe lucruri pe care mi le-am propus la începutul sezonului.