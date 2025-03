"Fault inventat!" Marius Şumudică, un nou atac după remiza din derby-ul cu FCSB. Ce l-a scos din sărite - Antena Sport

Marius Şumudică, nervos în timpul unui meci al Rapidului / Profimedia Images Marius Şumudică a ieşit la atac, după remiza din derby-ul cu FCSB. Antrenorul de la Rapid a criticat arbitrajul şi a transmis că Andrei Borza nu ar fi trebuit să fie eliminat. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Rapid a evoluat în inferioritate numerică din minutul 72. Derby-ul cu FCSB s-a încheiat la egalitate, scor 3-3, Florin Tănase reuşind să marcheze în prelungiri. Marius Şumudică a ieşit la atac, după remiza din derby-ul cu FCSB Marius Şumudică nu a trecut însă peste arbitrajul din meciul cu FCSB. Acesta a subliniat că eliminarea lui Andrei Borza nu a fost dictată corect, iar la al doilea galben încasat a fost pentru un „fault inventat”. „Şumi” a mai subliniat că FCSB a evoluat aproape o jumătate de oră în superioritate numerică, şi nu a reuşit să câştige derby-ul de pe Arena Naţională. „Am văzut că a zis lumea că noi n-am avut șuturi pe poartă. Ei au jucat 30 de minute cu om în plus. A fost fault inventat la Borza, niciodată. Reclamă

Niciodată nu merita al doilea galben. Corner inventat, Onea a fost împins. S-a dat corner și după FCSB a marcat. Pe astea nu le mai discutăm”, a declarat Marius Şumudică, conform digisport.ro.

Mihai Stoica a auzit ce a spus Marius Şumudică şi a avut un discurs manifest

Mihai Stoica a catalogat drept „o mare prostie” afirmaţia lui Marius Şumudică potrivit căreia conducerea FCSB-ului ar fi pus pe cineva în spatele lui pentru a-l înjura.

„Eu chiar consider că acum comportamentul lui (n.r.: Marius Şumudică) a fost ok. A zis o singură mare prostie, că am pus noi oameni să stea în spatele lui. Acolo e nucleul dur al celor de la VIP, care vin, îşi plătesc mereu biletele.

