"O mare prostie" Mihai Stoica a auzit ce a spus Marius Şumudică şi a avut un discurs manifest: "Asta e România din ziua de azi" - Antena Sport

Mihai Stoica a catalogat drept „o mare prostie” afirmaţia lui Marius Şumudică potrivit căreia conducerea FCSB-ului ar fi pus pe cineva în spatele lui pentru a-l înjura.

Mihai Stoica a susţinut că Marius Şumudică i-a provocat pe fanii FCSB-ului atunci când a făcut acel semn către galeria roş-albastră. La meciul Rapid – FCSB 0-0, din sezonul regular, Şumudică i-a arătat semnul 0 galeriei campioanei, transmiţându-i acesteia că nu ar fi contat în duelul cu galeria giuleşteană.

Mihai Stoica, mesaj către Marius Şumudică după scandalul de la derby: „Ai provocat, ai zis că galeria e 0”

„Eu chiar consider că acum comportamentul lui (n.r.: Marius Şumudică) a fost ok. A zis o singură mare prostie, că am pus noi oameni să stea în spatele lui. Acolo e nucleul dur al celor de la VIP, care vin, îşi plătesc mereu biletele.

Ne-au înjurat şi pe noi. Genul acesta de manifestare apare şi în situaţia în care tu provoci. Când tu acum două săptămâni ai provocat şi ai zis, fără spună nimeni nimic, că galeria e zero şi că urăşti echipa, e normal că oamenii iau foc.

La mine, mii de oameni au strigat un cântec pe care l-au compus împotriva fiicei mele care era bolnavă. Asta nu se va opri niciodată.