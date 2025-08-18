Închide meniul
Antena
FC Argeș obține a treia victorie din noul sezon. Piteștenii au învins-o și pe Oțelul Galați - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | FC Argeș obține a treia victorie din noul sezon. Piteștenii au învins-o și pe Oțelul Galați

FC Argeș obține a treia victorie din noul sezon. Piteștenii au învins-o și pe Oțelul Galați

Andrei Nicolae Publicat: 18 august 2025, 21:10

FC Argeș obține a treia victorie din noul sezon. Piteștenii au învins-o și pe Oțelul Galați

Jucătorii de la FC Argeș sărbătorind / Sport Pictures

FC Argeş a învins-o pe Oţelul Galaţi cu scorul de 2-0 (0-0), luni seara, pe teren propriu, la Mioveni, într-un meci din etapa a şasea a primei ligi.

Piteştenii au făcut diferenţa în decurs de câteva minute, prin doi iberici, portughezul Ricardo Matos (62 – penalty) şi spaniolul Rober Sierra (65).

FC Argeș, nouă puncte după primele șase etape

Matos a deschis scorul după ce tunisianul Adel Bettaieb a fost faultat în careu de croatul Diego Zivulic. Sierra a majorat diferenţa cu o lovitură de cap la colţul scurt, din 3 metri, la cornerul executat de croatul Jakov Blagaic. Gazdele au dominat jocul, desfăşurat pe o ploaie insistentă, şi au avut şi o bară, prin Dorinel Oancea (23), potrivit agerpres.ro.

FC Argeş – ASC Oţelul Galaţi 2-0 (0-0), Stadion Municipal – Mioveni

Au marcat: Ricardo Matos (62 – penalty), Rober Sierra (65).

Arbitru: Horia Gabriel Mladinovici; arbitri asistenţi: Cosmin Vatamanu, Mihăiţă Necula (toţi din Bucureşti); al patrulea oficial: Cristian Moldoveanu (Sfântu Gheorghe)

Arbitru video: Iulian Dima (Bucureşti); arbitru asistent video: Cristina Mariana Trandafir (Bucureşti)

