Cristiano Ronaldo, lider în clasamentul celor mai bine plătiți fotbaliști din lume! Surpriză în Top 10 - Antena Sport

Sunt deja aproape trei ani de când Cristiano Ronaldo a semnat cu Al-Nassr și de când încasează o avere în Arabia Saudită. Starul portughez a semnat vara aceasta și prelungirea contractului, noul angajament fiind valabil până la 30 iunie 2027.

Cei de la Forbes au alcătuit un clasament al celor mai bine plătiți fotbaliști pe anul 2025, iar jucătorul în vârstă de 40 de ani este lider autoritar în această ierarhia, la diferență uriașă de rivalul Lionel Messi.

Cristiano Ronaldo, salariu uriaș în Arabia Saudită! Diferență uluitoare față de Lionel Messi

De când a ajuns în Arabia Saudită, Cristiano Ronaldo a trecut la un alt nivel în ceea ce privește încasările din salarii. Portughezul a semnat cu Al-Nassr la începutul anului 2023, iar veniturile sale au explodat.

Într-un articol publicat de Forbes, ”CR7” este lider absolut în clasamentul celor mai bine plătiți fotbaliști din lume pe anul 2025. Acesta încasează anual 239 de milioane de euro de la gruparea din Saudi Pro League.

Al doilea în acest clasament este nimeni altul decât rivalul Lionel Messi, însă diferența dintre cei doi este uriașă. La Inter Miami, argentinianul câștigă anual 111 milioane de euro.