Gigi Becali l-a sunat pe Rădoi după ce antrenorul Craiovei l-a atacat pe Lucescu: "Finule, uite care-i treaba" - Antena Sport

Gigi Becali (67 de ani) l-a sunat pe finul lui, Mirel Rădoi (44 de ani), după ce antrenorul Universităţii Craiova l-a atacat pe selecţionerul naţionalei României, Mircea Lucescu (80 de ani).

Rădoi a fost deranjat de faptul că Mircea Lucescu l-a sunat pe Gigi Becali pentru a-i ura succes în derby-ul cu Universitatea Craiova. Acest fapt a fost dezvăluit chiar de Gigi Becali. FCSB s-a impus cu 1-0 în derby-ul cu Universitatea Craiova, printr-un penalty transformat de Florin Tănase. Acelaşi Tănase a mai executat un penalty în finalul derby-ului, dar l-a ratat.

Gigi Becali l-a sunat pe Mirel Rădoi: “Te enervezi repede şi faci greşeli”

„L-am sunat pe Mirel și i-am spus astăzi «Băi, finule, uite care e treaba. Ai mânie, te enervezi repede și faci niște greșeli. Ești prea orgolios și prea mândru, dar ai și prea multă inteligență și sper că ai înțeles ce ți-am spus. Sunt nașul tău, eram într-o situație neplăcută. Erau 14 puncte, nu îți ajung 11?». Cel mai important element este distanța de 14 puncte. Lucescu a făcut-o din curtoazie.

A fost o conspirație, Burleanu, cu Lucescu, cu Vassaras au stabilit: unul să mă felicite, altul să mă arbitreze, iar altul să facă nu știu ce (n.r.: râde). Lucescu are o vârstă, poate mai greșește. Dar când e vorba de fotbal, toată lumea trebuie să tacă în fața lui.

A demonstrat-o prin fapte, rezultate, omul a făcut zeci de milioane. Dacă faci, înseamnă că ești cineva în fotbal. Dacă la 80 de ani te pune selecționer, înseamnă că ești cineva, nu? Are o vârstă și trebuie să i le mai acceptăm.