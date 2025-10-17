Gigi Becali l-a sunat pe Rădoi după ce antrenorul Craiovei l-a atacat pe Lucescu: "Finule, uite care-i treaba" - Antena Sport

Închide meniul
Gigi Becali l-a sunat pe Rădoi după ce antrenorul Craiovei l-a atacat pe Lucescu: "Finule, uite care-i treaba"

Publicat: 17 octombrie 2025, 21:59

Gigi Becali l-a sunat pe Rădoi după ce antrenorul Craiovei l-a atacat pe Lucescu: Finule, uite care-i treaba

Gigi Becali şi Mirel Rădoi / colaj Hepta

Gigi Becali (67 de ani) l-a sunat pe finul lui, Mirel Rădoi (44 de ani), după ce antrenorul Universităţii Craiova l-a atacat pe selecţionerul naţionalei României, Mircea Lucescu (80 de ani).

Rădoi a fost deranjat de faptul că Mircea Lucescu l-a sunat pe Gigi Becali pentru a-i ura succes în derby-ul cu Universitatea Craiova. Acest fapt a fost dezvăluit chiar de Gigi Becali. FCSB s-a impus cu 1-0 în derby-ul cu Universitatea Craiova, printr-un penalty transformat de Florin Tănase. Acelaşi Tănase a mai executat un penalty în finalul derby-ului, dar l-a ratat.

Gigi Becali l-a sunat pe Mirel Rădoi: “Te enervezi repede şi faci greşeli”

L-am sunat pe Mirel și i-am spus astăzi «Băi, finule, uite care e treaba. Ai mânie, te enervezi repede și faci niște greșeli. Ești prea orgolios și prea mândru, dar ai și prea multă inteligență și sper că ai înțeles ce ți-am spus. Sunt nașul tău, eram într-o situație neplăcută. Erau 14 puncte, nu îți ajung 11?». Cel mai important element este distanța de 14 puncte. Lucescu a făcut-o din curtoazie.

A fost o conspirație, Burleanu, cu Lucescu, cu Vassaras au stabilit: unul să mă felicite, altul să mă arbitreze, iar altul să facă nu știu ce (n.r.: râde). Lucescu are o vârstă, poate mai greșește. Dar când e vorba de fotbal, toată lumea trebuie să tacă în fața lui.

A demonstrat-o prin fapte, rezultate, omul a făcut zeci de milioane. Dacă faci, înseamnă că ești cineva în fotbal. Dacă la 80 de ani te pune selecționer, înseamnă că ești cineva, nu? Are o vârstă și trebuie să i le mai acceptăm.

Fiecare om poate să spună ce vrea, nu mă deranjează atât timp cât nu mă atacă personal. Omul are dreptul să spună ce vrea – de aceea bagă milioane de euro în fotbal. Nu-l judec nici pe Rotaru.

Poate să spună ce crede, chiar dacă nu e adevărat. Nu mă deranjează cu nimic. Să mă deranjeze viziunea lui aiurea? Aia tot a lui rămâne. Dacă crede că a fost furat, că acolo a bătut. Toată lumea caută câte ceva când este supărată. I-am spus finului: «E normal să fiți supărați, că voi cu mine vă veți bate la campionat, cu FCSB, pentru că Rapid nu are forță». E normal să fie supărat, că ar fi fost campion dacă m-ar fi bătut”, a declarat Gigi Becali pentru primasport.ro.

Mirel Rădoi, atac exploziv la adresa lui Mircea Lucescu: “E ceva şocant ce a făcut”

Mirel Rădoi a lansat o serie de atacuri la adresa lui Mircea Lucescu, după ce selecţionerul de 80 de ani l-a sunat pe Gigi Becali pentru a-i ura succes în meciul cu Universitatea Craiova, câştigat de FCSB, cu 1-0.

Peste 1.000 de locuinţe din Rahova, fără gaze după explozia devastatoare. Anunţul DistrigazPeste 1.000 de locuinţe din Rahova, fără gaze după explozia devastatoare. Anunţul Distrigaz
Il Luce s-a scuzat ulterior, susţinând că s-a gândit doar la moralul jucătorilor pe care FCSB îi avea la echipa naţională pentru meciul crucial cu Austria. Mirel Rădoi a venit cu declaraţiile la conferinţa de presă dinaintea meciului cu Unirea Slobozia şi nu l-a iertat pe Lucescu.

“Chiar aici am primit un link în care eu nu am crezut până nu am verificat singur că un selecţioner al României poate avea o astfel de declaraţie în care sună un alt patron şi spune că şi-ar dori ca o echipă să câştige în faţa alteia. Pentru mine e ceva şocant şi mă rezum la lucrurile astea. Se pare că este normal. Se pare că este normal.

V-am spus, eu am primit linkul, am citit şi până nu am intrat singur să scot această declaraţie… Eu nu am mai întâlnit aşa ceva până în ziua de azi. Înţeleg că susţii o echipă, dar nu poţi să o faci aşa pe faţă, nu poţi să ieşi să spui că vrei jucătorii de la o echipă motivaţi, când tu ai jucători şi de la cealaltă echipă. Mergem înainte, v-am spus e încă un lucru pe care îl vom folosi ca motivaţie pentru jucători. Toate lucrurile astea nu vor face decât să ne întârească.

(n.r. – Ai fost selecţioner, ai sunat vreodată aşa patroni?) Cel mai bine e să-i întrebaţi pe patroni, pe preşedinţi, pe antrenori dacă în afară de baftă le-am urat altceva. Nu mi-am permis să sun jucătorii fără acordul cluburilor”, a spus Mirel Rădoi, la conferinţa de presă.

 

