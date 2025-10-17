Anunţul lui Mihai Stoica despre transferuri după ce Gigi Becali a spus că va căuta fotbalişti în Portugalia! - Antena Sport

FCSB va avea nevoie de întăriri serioase în perioada de transferuri din iarnă, având în vedere faptul că mulți jucători sunt trași pe liber cu accidentări serioase. Ultimul exemplu este Mihai Popescu, cel care are șanse minime să mai evolueze în acest sezon.

Gigi Becali a tot vorbit despre posibilitatea de a transfera jucători din Portugalia, însă fără a detalia acest lucru și fără a explica dacă are informații despre anumiți fotbaliști.

Mihai Stoica anunță întăriri la FCSB în iarnă

FCSB schimbă strategia de transferuri pentru perioada de mercato din iarnă. Clubul se confruntă cu mari probleme de lot, mai ales că acum l-au pierdut și pe Mihai Popescu.

Mihai Stoica a vorbit despre explorarea de noi piețe în ceea ce privește aducerea de noi jucători și a confirmat declarațiile lui Gigi Becali, care a transmis că se vor căuta fotbaliști și în Portugalia.

„O să vină iarna, ne întărim. O să trimit pe cineva în Portugalia. O să vedem. Deocamdată mergem spre piața din Portugalia. Nu sunt bani. Echipele mici nu își permit să ofere salarii mari. Pătura financiară e cea mai importantă.