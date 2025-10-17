Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Anunţul lui Mihai Stoica despre transferuri după ce Gigi Becali a spus că va căuta fotbalişti în Portugalia! - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Anunţul lui Mihai Stoica despre transferuri după ce Gigi Becali a spus că va căuta fotbalişti în Portugalia!

Anunţul lui Mihai Stoica despre transferuri după ce Gigi Becali a spus că va căuta fotbalişti în Portugalia!

Daniel Işvanca Publicat: 17 octombrie 2025, 22:06

Comentarii
Anunţul lui Mihai Stoica despre transferuri după ce Gigi Becali a spus că va căuta fotbalişti în Portugalia!

Mihai Stoica / Profimedia

FCSB va avea nevoie de întăriri serioase în perioada de transferuri din iarnă, având în vedere faptul că mulți jucători sunt trași pe liber cu accidentări serioase. Ultimul exemplu este Mihai Popescu, cel care are șanse minime să mai evolueze în acest sezon.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gigi Becali a tot vorbit despre posibilitatea de a transfera jucători din Portugalia, însă fără a detalia acest lucru și fără a explica dacă are informații despre anumiți fotbaliști.

Mihai Stoica anunță întăriri la FCSB în iarnă

FCSB schimbă strategia de transferuri pentru perioada de mercato din iarnă. Clubul se confruntă cu mari probleme de lot, mai ales că acum l-au pierdut și pe Mihai Popescu.

Mihai Stoica a vorbit despre explorarea de noi piețe în ceea ce privește aducerea de noi jucători și a confirmat declarațiile lui Gigi Becali, care a transmis că se vor căuta fotbaliști și în Portugalia.

„O să vină iarna, ne întărim. O să trimit pe cineva în Portugalia. O să vedem. Deocamdată mergem spre piața din Portugalia. Nu sunt bani. Echipele mici nu își permit să ofere salarii mari. Pătura financiară e cea mai importantă.

Reclamă
Reclamă

Depinde de club. Sunt diferite salariile, dar sunt jucători foarte buni. E o piață interesantă. Nu chiar sub 10 mii. Nu există. Nu mai sunt banii care erau înainte. Ca să aduci jucători buni, trebuie să îi plătești”.

Mihai Stoica: „Noi putem lua jucători în iarnă”

„Ieri mi-a trimis cineva un jucător liber de contract din liga a doua din Austria. Nu există. Ești totuși FCSB, nu poți să faci ceva. Noi am adus fundași centrali din străinătate. L-am adus pe Planic de la Vojvodina. Jucau în cupele europene. El venea motivat aici. Salariu mare și o altă vitrină. Și în Serbia e o piață. În Serbia și Croația sunt echipe mai mici.

Andre Duarte a fost pierdut de Mititelu. Noi am făcut o ofertă, dar a ajuns până la urmă în Ungaria. Sunt jucători pe care îi știm. Să vedem contractele. Noi putem lua jucători în iarnă. Avem de muncă. E cea mai frumoasă meserie. Eu mergeam în Brazilia și Argentina.

Peste 1.000 de locuinţe din Rahova, fără gaze după explozia devastatoare. Anunţul DistrigazPeste 1.000 de locuinţe din Rahova, fără gaze după explozia devastatoare. Anunţul Distrigaz
Reclamă

Unii aveau mai mult nume, făceau scouting de 20 de ani, dar nu găseau jucători. Oamenii aveau un salariu mare și un card cu care puteau acoperi orice cheltuială. Eu nu sunt un familist, am fost tot timpul plecat, pasăre călătoare. A fost bine și aici. O să vedem. Poate. Cine știe. Să vedem ce joacă cum”, a declarat Mihai Stoica, potrivit fanatik.ro.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cum se va termina derby-ul etapei a 13-a din Liga 1, Dinamo - Rapid?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cine ar fi rupt sigiliul Distrigaz şi ar fi dat drumul la gaz, în cazul exploziei din Rahova
Observator
Cine ar fi rupt sigiliul Distrigaz şi ar fi dat drumul la gaz, în cazul exploziei din Rahova
FCSB transferă din Portugalia! Anunțul lui MM Stoica și cum se poate schimba echipa: “Așa putem să jucăm”
Fanatik.ro
FCSB transferă din Portugalia! Anunțul lui MM Stoica și cum se poate schimba echipa: “Așa putem să jucăm”
21:59
Gigi Becali l-a sunat pe Rădoi după ce antrenorul Craiovei l-a atacat pe Lucescu: “Finule, uite care-i treaba”
21:51
LIVE VIDEORomânia – Slovacia 3-0! Tricolorele s-au calificat în semifinale la European! Băieţii luptă şi ei în sferturi
21:46
Cristiano Ronaldo, lider în clasamentul celor mai bine plătiți fotbaliști din lume! Surpriză în Top 10
21:40
LIVE TEXTFarul – FC Argeș 0-0. Constănțenii caută victoria după patru etape fără succes
21:29
VIDEOLando Norris a câştigat antrenamentul din Marele Premiu al Statelor Unite! Hulkenberg, pe 2!
21:27
VideoBucuria tricolorelor după ce s-au calificat în semifinale la Campionatul European pe Echipe!
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali s-a decis şi îi prelungeşte contractul titularului de la FCSB: “Niciodată nu lasă jucători aşa” 2 Mirel Rădoi, atac exploziv la adresa lui Mircea Lucescu: “E ceva şocant ce a făcut. Nu poţi să faci asta pe faţă” 3 VIDEORomânia a învins Serbia şi la masculin şi la feminin! Tricolorii şi tricolorele, în sferturi la European 4 Adrian Mutu a dat lovitura! Anunţul oficial 5 Gigi Becali a reacționat, după ce UEFA a șters Cupa Campionilor Europeni din dreptul FCSB: „Este o hackăreală” 6 Gigi Becali a anunţat un nou transfer la FCSB: “Se uită Meme”
Citește și
Cele mai citite
Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public”Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public”
“Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial“Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial
Ce i-a spus Ianis Hagi lui Alaba la finalul partidei. Jucătorul de la Real Madrid s-a conformat imediatCe i-a spus Ianis Hagi lui Alaba la finalul partidei. Jucătorul de la Real Madrid s-a conformat imediat
Mircea Lucescu, dat pe spate de un tricolor la meciul cu Austria: “Extraordinar! Parcă era noul Cămătaru”Mircea Lucescu, dat pe spate de un tricolor la meciul cu Austria: “Extraordinar! Parcă era noul Cămătaru”