Anunţul lui Mihai Stoica despre transferuri după ce Gigi Becali a spus că va căuta fotbalişti în Portugalia! - Antena Sport

FCSB va avea nevoie de întăriri serioase în perioada de transferuri din iarnă, având în vedere faptul că mulți jucători sunt trași pe liber cu accidentări serioase. Ultimul exemplu este Mihai Popescu, cel care are șanse minime să mai evolueze în acest sezon.
Gigi Becali a tot vorbit despre posibilitatea de a transfera jucători din Portugalia, însă fără a detalia acest lucru și fără a explica dacă are informații despre anumiți fotbaliști.
Mihai Stoica anunță întăriri la FCSB în iarnă
FCSB schimbă strategia de transferuri pentru perioada de mercato din iarnă. Clubul se confruntă cu mari probleme de lot, mai ales că acum l-au pierdut și pe Mihai Popescu.
Mihai Stoica a vorbit despre explorarea de noi piețe în ceea ce privește aducerea de noi jucători și a confirmat declarațiile lui Gigi Becali, care a transmis că se vor căuta fotbaliști și în Portugalia.
„O să vină iarna, ne întărim. O să trimit pe cineva în Portugalia. O să vedem. Deocamdată mergem spre piața din Portugalia. Nu sunt bani. Echipele mici nu își permit să ofere salarii mari. Pătura financiară e cea mai importantă.
Depinde de club. Sunt diferite salariile, dar sunt jucători foarte buni. E o piață interesantă. Nu chiar sub 10 mii. Nu există. Nu mai sunt banii care erau înainte. Ca să aduci jucători buni, trebuie să îi plătești”.
Mihai Stoica: „Noi putem lua jucători în iarnă”
„Ieri mi-a trimis cineva un jucător liber de contract din liga a doua din Austria. Nu există. Ești totuși FCSB, nu poți să faci ceva. Noi am adus fundași centrali din străinătate. L-am adus pe Planic de la Vojvodina. Jucau în cupele europene. El venea motivat aici. Salariu mare și o altă vitrină. Și în Serbia e o piață. În Serbia și Croația sunt echipe mai mici.
Andre Duarte a fost pierdut de Mititelu. Noi am făcut o ofertă, dar a ajuns până la urmă în Ungaria. Sunt jucători pe care îi știm. Să vedem contractele. Noi putem lua jucători în iarnă. Avem de muncă. E cea mai frumoasă meserie. Eu mergeam în Brazilia și Argentina.
Unii aveau mai mult nume, făceau scouting de 20 de ani, dar nu găseau jucători. Oamenii aveau un salariu mare și un card cu care puteau acoperi orice cheltuială. Eu nu sunt un familist, am fost tot timpul plecat, pasăre călătoare. A fost bine și aici. O să vedem. Poate. Cine știe. Să vedem ce joacă cum”, a declarat Mihai Stoica, potrivit fanatik.ro.
