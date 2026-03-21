FC Argeş – U Cluj 0-1. Autogolul ireal al lui Căbuz duce „șepcile roșii” pe prima poziție în Liga 1

Bogdan Stănescu Publicat: 21 martie 2026, 22:26

FC Argeș - U Cluj / SPORT PICTURES

Universitatea Cluj s-a impus la limită pe terenul celor de la FC Argeș, într-un meci din cadrul etapei a doua de play-off.

Formația antrenată de Cristiano Bergodi a dat lovitura pe finalul partidei, după un autogol ireal al portarului Căbuz, convocat de urgență de Mircea Lucescu la echipa națională.

FC Argeş – U Cluj 0-1

Final de meci! 

Min. 90: Bară! Dorinel Oancea zguduie bara porții lui Gertmonas.

Min. 82: GOL! Uluitor! Căbuz comite o gafă incredibilă și trimite mingea în propria poartă.

Min. 48: Lukic trimite din foarfecă puțin pe lângă poarta lui Căbuz.

Min. 46: Start în repriza a doua!

Pauză pe stadionul din Mioveni! 

Min. 10: Macalou a șutat la colțul lung, însă Lukic s-a aflat în fața liniei porții și a putut respinge balonul în aut.

Min. 1: A început meciul! Gica Dobrin şi Marin Radu au dat lovitura de start.

  • FC Argeș: Căbuz – Garutti, Tudose, Sadriu – Tofan, V. Rață, Sierra, Borța – Radescu, Matos, Bettaieb. Rezerve: Straton, Crăciun, Idowu, Micovschi, Manole, Brobbey, Seto, Blagaic, Pîrvu, Oancea, Moldoveanu, Briceag. Antrenor: Bogdan Andone
  • Universitatea Cluj: Gertmonas – Mikanovic, I. Cristea, Coubis, Chinteș – Bic – Drammeh, Nistor – Macalou, O. Lukic, Mendy. Rezerve: Lefter, Capradossi, Cisse, Chipciu, M. Silva, Stanojev, Murgia, Codrea, El Sawy, Gheorghiță, Fabry, Postolachi. Antrenor: Cristiano Bergodi

Arbitru: Marcel Bîrsan (București) / A1: Radu Adrian Ghinguleac (București) / A2: Ionuț Traian Neacșu (București) / Arbitru VAR: Iulian Dima (București) / Arbitru AVAR: Claudiu Marcu (Constanța) / R1: Horia Mladinovici (București) / Observator arbitri: Adrian Comănescu (Râmnicu Vâlcea)

Stadion: Orășenesc, Mioveni

Înaintea acestui meci, U Cluj e pe locul 3 în Liga 1, cu 30 de puncte. În cazul unei victorii, “Şepcile roşii” vor egala la puncte liderul Universitatea Craiova. FC Argeş e pe 5, cu 28 de puncte.

În sezonul regular, într-unul dintre cele două meciuri disputate de cele două echipe s-a impus FC Argeş, iar în celălalt U Cluj. Piteştenii i-au învins pe cei de la U în tur, pe teren propriu, cu 1-0. “Şepcile roşii” s-au impus pe propriul teren în faţa Argeşului, cu 3-1.

 

