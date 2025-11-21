FC Argeş - Universitatea Craiova 1-2. Debut cu dreptul pentru Filipe Coelho pe banca oltenilor - Antena Sport

Închide meniul
FC Argeş – Universitatea Craiova 1-2. Debut cu dreptul pentru Filipe Coelho pe banca oltenilor

Publicat: 21 noiembrie 2025, 22:26

FC Argeș - Universitatea Craiova / SPORT PICTURES

La debutul lui Filipe Coelho pe bancă, Universitatea Craiova s-a impus cu scorul de 2-1 în fața celor de la FC Argeș, în al doilea meci al etapei cu numărul 17 din Liga 1.

Golurile oltenilor au fost marcate de Ștefan Baiaram și Monday Etim. Pentru gruparea piteșteană a înscris spectaculos Matos, care l-a învins pe Isenko cu călcâiul.

Final de meci! 

Min. 90: Meciul este prelungit cu trei minute.

Min. 56: Bettaieb reia periculos cu capul din 6 metri, dar Isenko este atent și respinge de la vinclu.

Min. 52: Ocazie importantă de gol pentru Craiova! Baiaram ratează ținta din poziție centrală.

Min. 46: A început repriza secundă!

Pauză pe stadionul din Mioveni! 

Min. 43: GOL CRAIOVA! Ce meci! Etim își aduce din nou echipa în avantaj!

Min. 38: GOL FC ARGEȘ! Matos restabilește egalitatea pentru piteșteni, după o execuție superbă cu călcâiul.

Min. 33: GOL CRAIOVA! Tudor Băluță inventează o pasă extraordinară, balonul a ajuns la Etim, atacantul i-a scos lui Baiaram, care a îndeplinit o simplă formalitate.

Min. 28: Ocazie importantă de gol pentru olteni! Straton iese greșit pe centrare, mingea este reluată peste poartă de Assad.

Min. 15: Meci închis până acum la Mioveni! Fără ocazii notabile de poartă.

Min. 1: Start de meci pe stadionul din Mioveni!

  • FC Argeș (4-4-2): Straton – Borța, M. Tudose, Sadriu, Briceag – D. Oancea, R. Popescu, Sierra, Bettaieb – Caio, R. Matos. Rezerve: D. Lazar, Tofan, Garutti, Orozco, Takayuki, Rață, Blagaic, I. Rădescu, R. Moldoveanu, Tchassem, Y. Pîrvu, A. Marin. Antrenor: Bogdan Andone
  • Universitatea Craiova (4-2-3-1): Isenko – Mogoș, A. Rus, Romanchuk, N. Bancu – T. Băluță, Mekvabishvili – Etim, D. Matei, Baiaram – Al Hamlawi. Rezerve: S. Lung, L. Popescu, F. Ștefan, Stevanovic, Badelj, Fălcușan, Teles, I. Muntean, Houri, Băsceanu, A. Crețu. Antrenor: Filipe Coelho

Înainte de meciul din această seară, cele două echipe sunt vecine de clasament. FC Argeş e pe locul 5, cu 27 de puncte, în timp ce oltenii sunt pe 4, cu 29 de puncte.

Ambele echipe fiind după eşecuri în Liga 1, piteştenii au pierdut în Giuleşti, 0-2 cu Rapid, iar craiovenii au fost învinşi chiar pe “Ion Oblemenco” de UTA, 1-2.

Meciul de debut al lui Filipe Coelho

Acesta va fi meciul de debut al lui Filipe Coelho pe banca Universităţii Craiova.

”A fost o săptămână bună, în care am avut contact cu jucătorii. Sunt foarte fericit pentru ceea ce am găsit aici, la această bază de pregătire. La echipă m-am integrat foarte bine. Sunt nişte băieți senzaționali! Jucătorii lucrează foarte bine, trag din greu şi sunt foarte mulțumit.

Legat de oraş, pot spune că am avut foarte multă treabă şi nu am apucat să văd foarte multe lucruri din Craiova. Doar am ieşit la masă de câteva ori”, a spus Coelho la conferinţa de presă.

