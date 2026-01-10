"Şi-a adus rezervă". Gigi Becali a râs de primul transfer al iernii făcut de Dan Şucu la Rapid - Antena Sport

Gigi Becali a ironizat transferul făcut de Dan Şucu la Rapid. Patronul de la FCSB s-a declarat convins de faptul că Daniel Paraschiv (26 de ani) va fi rezervă la formaţia din Giuleşti.
Atacantul este primul transfer al iernii efectuat de Rapid. Paraschiv a ajuns în Giuleşti sub formă de împrumut, de la Real Oviedo.
Gigi Becali, ironii după transferul făcut de Dan Şucu la Rapid
Gigi Becali a fost pus să compare situaţia lui Daniel Paraschiv, care ar fi renunţat la o parte din salariu pentru a semna cu Rapid, cu cea a lui Nicolae Stanciu, despre care s-a zvonit că ar putea ajunge la formaţia din Giuleşti în această iarnă.
Patronul campioanei a transmis că Stanciu cerea un salariu mult prea mare pentru a semna cu Rapid, în timp ce Paraschiv va încasa în jurul sumei de 20.000 de euro pe lună. Totodată, Becali a transmis că atacantul va fi rezervă la echipa lui Costel Gâlcă, amintind de faptul că el nu bifa minute nici la echipa de care aparţine, Real Oviedo.
“Nu poți să compari cu situația lui Paraschiv, să zici că renunță la bani. Păi Paraschiv era rezervă în liga a doua, la o echipă care pica în liga a treia. Lui Paraschiv îi dai 20.000 pe lună. Lui Stanciu trebuie să-i dai 80.000 pe lună, nu e aceeași situație.
E și de valoare. Paraschiv o să fie rezervă la Rapid, Stanciu nu poate să fie rezervă în România. Stanciu e prea valoros“, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro.
Daniel Paraschiv a fost împrumutat de Real Oviedo la Cultural Leonesa, în La Liga 2, în prima parte a sezonului. Pentru această formaţie, atacantul a bifat doar zece meciuri, marcând un singur gol.
