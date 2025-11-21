FC Argeş - Universitatea Craiova LIVE TEXT (20:30). Meciul de debut al lui Filipe Coelho pe banca oltenilor - Antena Sport

FC Argeş o întâlneşte pe Universitatea Craiova în etapa a 17-a din Liga 1. Duelul e programat în Trivale, vineri, de la ora 20:30, şi poate fi urmărit în format LIVE TEXT pe as.ro.
Partida cu FC Argeş va consemna debutul lui Filipe Coelho pe banca Universităţii Craiova, antrenorul numit de Mihai Rotaru după despărţirea dură de Mirel Rădoi.
FC Argeş – Universitatea Craiova e vineri, de la 20:30
Înainte de meciul din această seară, cele două echipe sunt vecine de clasament. FC Argeş e pe locul 5, cu 27 de puncte, în timp ce oltenii sunt pe 4, cu 29 de puncte.
Ambele echipe fiind după eşecuri în Liga 1, piteştenii au pierdut în Giuleşti, 0-2 cu Rapid, iar craiovenii au fost învinşi chiar pe “Ion Oblemenco” de UTA, 1-2.
Meciul de debut al lui Filipe Coelho
Acesta va fi meciul de debut al lui Filipe Coelho pe banca Universităţii Craiova.
”A fost o săptămână bună, în care am avut contact cu jucătorii. Sunt foarte fericit pentru ceea ce am găsit aici, la această bază de pregătire. La echipă m-am integrat foarte bine. Sunt nişte băieți senzaționali! Jucătorii lucrează foarte bine, trag din greu şi sunt foarte mulțumit.
Legat de oraş, pot spune că am avut foarte multă treabă şi nu am apucat să văd foarte multe lucruri din Craiova. Doar am ieşit la masă de câteva ori”, a spus Coelho la conferinţa de presă.
Echipele probabile
- FC Argeș (5-3-2): Lazar – Borța, M. Tudose, Orozco, Garutti, Briceag – Caio Martins, Sierra, V. Rață – Robert Moldoveanu, Bettaieb
- Universitatea Craiova (3-5-2): Isenko – Romanchuk, Screciu, Badelj – Mora, D. Matei, T. Băluță, Houri, Bancu – Assad, Baiaram
