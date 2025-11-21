FC Argeş - Universitatea Craiova LIVE TEXT (20:30). Meciul de debut al lui Filipe Coelho pe banca oltenilor - Antena Sport

FC Argeş o întâlneşte pe Universitatea Craiova în etapa a 17-a din Liga 1. Duelul e programat în Trivale, vineri, de la ora 20:30, şi poate fi urmărit în format LIVE TEXT pe as.ro.

Partida cu FC Argeş va consemna debutul lui Filipe Coelho pe banca Universităţii Craiova, antrenorul numit de Mihai Rotaru după despărţirea dură de Mirel Rădoi.

FC Argeş – Universitatea Craiova e vineri, de la 20:30

Înainte de meciul din această seară, cele două echipe sunt vecine de clasament. FC Argeş e pe locul 5, cu 27 de puncte, în timp ce oltenii sunt pe 4, cu 29 de puncte.

Ambele echipe fiind după eşecuri în Liga 1, piteştenii au pierdut în Giuleşti, 0-2 cu Rapid, iar craiovenii au fost învinşi chiar pe “Ion Oblemenco” de UTA, 1-2.

Meciul de debut al lui Filipe Coelho

Acesta va fi meciul de debut al lui Filipe Coelho pe banca Universităţii Craiova.