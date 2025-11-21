Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

FC Argeş - Universitatea Craiova LIVE TEXT (20:30). Meciul de debut al lui Filipe Coelho pe banca oltenilor - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | FC Argeş – Universitatea Craiova LIVE TEXT (20:30). Meciul de debut al lui Filipe Coelho pe banca oltenilor

FC Argeş – Universitatea Craiova LIVE TEXT (20:30). Meciul de debut al lui Filipe Coelho pe banca oltenilor

Publicat: 21 noiembrie 2025, 12:49

Comentarii
FC Argeş – Universitatea Craiova LIVE TEXT (20:30). Meciul de debut al lui Filipe Coelho pe banca oltenilor

Filipe Coelho, prezentat la Universitatea Craiova - Sport Pictures

FC Argeş o întâlneşte pe Universitatea Craiova în etapa a 17-a din Liga 1. Duelul e programat în Trivale, vineri, de la ora 20:30, şi poate fi urmărit în format LIVE TEXT pe as.ro.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Partida cu FC Argeş va consemna debutul lui Filipe Coelho pe banca Universităţii Craiova, antrenorul numit de Mihai Rotaru după despărţirea dură de Mirel Rădoi.

FC Argeş – Universitatea Craiova e vineri, de la 20:30

Înainte de meciul din această seară, cele două echipe sunt vecine de clasament. FC Argeş e pe locul 5, cu 27 de puncte, în timp ce oltenii sunt pe 4, cu 29 de puncte.

Ambele echipe fiind după eşecuri în Liga 1, piteştenii au pierdut în Giuleşti, 0-2 cu Rapid, iar craiovenii au fost învinşi chiar pe “Ion Oblemenco” de UTA, 1-2.

Meciul de debut al lui Filipe Coelho

Acesta va fi meciul de debut al lui Filipe Coelho pe banca Universităţii Craiova.

Reclamă
Reclamă

”A fost o săptămână bună, în care am avut contact cu jucătorii. Sunt foarte fericit pentru ceea ce am găsit aici, la această bază de pregătire. La echipă m-am integrat foarte bine. Sunt nişte băieți senzaționali! Jucătorii lucrează foarte bine, trag din greu şi sunt foarte mulțumit.

Legat de oraş, pot spune că am avut foarte multă treabă şi nu am apucat să văd foarte multe lucruri din Craiova. Doar am ieşit la masă de câteva ori”, a spus Coelho la conferinţa de presă.

Echipele probabile

  • FC Argeș (5-3-2): Lazar – Borța, M. Tudose, Orozco, Garutti, Briceag – Caio Martins, Sierra, V. Rață – Robert Moldoveanu, Bettaieb
  • Universitatea Craiova (3-5-2): Isenko – Romanchuk, Screciu, Badelj – Mora, D. Matei, T. Băluță, Houri, Bancu – Assad, Baiaram
Permis pe telefon și tamponări uşoare declarate online. Ce prevede noul proiect de ordonanţă propus de MAIPermis pe telefon și tamponări uşoare declarate online. Ce prevede noul proiect de ordonanţă propus de MAI
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Vom elimina Turcia la barajul pentru World Cup 2026?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Al şaselea oraş din România care renunţă la artificiile de Revelion. Motivul invocat de autorităţi
Observator
Al şaselea oraş din România care renunţă la artificiile de Revelion. Motivul invocat de autorităţi
Gică Hagi, pregătit să revină în antrenorat: “O să mă vedeţi la firul ierbii! Iubesc fotbalul”
Fanatik.ro
Gică Hagi, pregătit să revină în antrenorat: “O să mă vedeţi la firul ierbii! Iubesc fotbalul”
12:37
Decizia importantă luată de turci după ce au aflat că vor întâlni România la barajul crucial pentru World Cup 2026
12:32
Gică Hagi, în presa din Istanbul: “Voi avea un tricou făcut cu sigla României pe inimă și sigla Turciei”
11:57
Toto Wolff a vândut 15% din acţiunile sale la Mercedes
11:52
Jucătorul de la Universitatea Craiova pe care Meme Stoica a pus ochii: “Foarte, foarte bun!”
11:35
Naționala României se va duela cu Slovacia sau Kosovo în martie, chiar dacă pierde cu Turcia
11:05
Şeful COSR “nu tolerează” comportamentul Cameliei Voinea: “Nu există în toată lumea asta aşa ceva”
Vezi toate știrile
1 Afacerea care l-a ruinat pe Cristi Chivu. Pe ce s-au dus zecile de milioane câştigate de român 2 BREAKING NEWSTurcia – România, la barajul pentru Cupa Mondială. Posibil duel cu Slovacia sau Kosovo în finala play-off-ului 3 Prima reacţie a lui Mircea Lucescu după ce a aflat că România joacă împotriva Turciei la barajul pentru World Cup 2026 4 OFICIAL | UEFA a anunţat când se joacă Turcia – România! Oră neobişnuită pentru “tricolori” 5 Veste mare pentru România! Unde se poate juca meciul cu Turcia, din barajul World Cup 2026 6 Dinamo poate face un transfer “exotic” în iarnă. Ar fi o premieră în istoria fotbalului românesc
Citește și
Cele mai citite
Afacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca HagiAfacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca Hagi
Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”
Acuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga CampionilorAcuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga Campionilor
Adrian Mutu a caracterizat cu un singur cuvânt jocul făcut de Ianis Hagi în meciul de coşmar cu Bosnia!Adrian Mutu a caracterizat cu un singur cuvânt jocul făcut de Ianis Hagi în meciul de coşmar cu Bosnia!