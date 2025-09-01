FCSB, a treia favorită la titlu după remiza cu CFR Cluj. Surpriza anunțată de specialiști - Antena Sport

FCSB este văzută ca fiind a treia favorită la titlu, după remiza cu CFR Cluj, scor 2-2, din etapa a opta a Ligii 1. Campioana din ultimele două sezoane are doar șase puncte, fiind în subsolul clasamentului după opt runde disputate.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Specialiștii au cotat-o pe Universitatea Craiova cu prima șansă la câștigarea titlului, în acest sezon. Oltenii lui Mirel Rădoi ocupă primul loc, cu 20 de puncte, fiind neînvinși.

FCSB, a treia favorită la titlu

Cei de la Football Meets Data le-au acordat elevilor lui Mirel Rădoi 64% șanse să câștige titlul în acest sezon, primul după o pauză de 30 de ani. Pe locul secund în topul favoritelor la câștigarea campionatului este Rapid, cu 14% șanse. Giuleștenii ocupă locul secund în Liga 1, fiind neînvinși.

FCSB a primit șanse de 11% să câștige al treilea titlu consecutiv în Liga 1, ținând cont de startul extrem de modest de campionat, cu o singură victorie în opt etape disputate.

Pe locurile 4 și 5 în topul favoritelor la titlu, conform speciliștilor menționați anterior, sunt Dinamo și U Cluj. CFR Cluj, vicecampioana en-titre, nu se află între primele cinci favorite la câștigarea campionatului.