FCSB, a treia favorită la titlu după remiza cu CFR Cluj. Surpriza anunțată de specialiști - Antena Sport

FCSB, a treia favorită la titlu după remiza cu CFR Cluj. Surpriza anunțată de specialiști

Publicat: 1 septembrie 2025, 11:14

FCSB, a treia favorită la titlu după remiza cu CFR Cluj. Surpriza anunțată de specialiști

FCSB/ Profimedia

FCSB este văzută ca fiind a treia favorită la titlu, după remiza cu CFR Cluj, scor 2-2, din etapa a opta a Ligii 1. Campioana din ultimele două sezoane are doar șase puncte, fiind în subsolul clasamentului după opt runde disputate.  

Specialiștii au cotat-o pe Universitatea Craiova cu prima șansă la câștigarea titlului, în acest sezon. Oltenii lui Mirel Rădoi ocupă primul loc, cu 20 de puncte, fiind neînvinși. 

FCSB, a treia favorită la titlu 

Cei de la Football Meets Data le-au acordat elevilor lui Mirel Rădoi 64% șanse să câștige titlul în acest sezon, primul după o pauză de 30 de ani. Pe locul secund în topul favoritelor la câștigarea campionatului este Rapid, cu 14% șanse. Giuleștenii ocupă locul secund în Liga 1, fiind neînvinși. 

FCSB a primit șanse de 11% să câștige al treilea titlu consecutiv în Liga 1, ținând cont de startul extrem de modest de campionat, cu o singură victorie în opt etape disputate.  

Pe locurile 4 și 5 în topul favoritelor la titlu, conform speciliștilor menționați anterior, sunt Dinamo și U Cluj. CFR Cluj, vicecampioana en-titre, nu se află între primele cinci favorite la câștigarea campionatului. 

Gigi Becali pregătește o schimbare surpriză în primul 11 de la FCSB 

Gigi Becali pregătește o schimbare surpriză în primul 11 de la FCSB, după egalul cu CFR Cluj, scor 2-2, din etapa a opta a Ligii 1. Patronul campioanei vrea să schimbe jucătorul U21 din echipa de start a roș-albaștrilor.  

„Aveam încredere în el, dar azi nicio realizare (n.r. Toma). Și acolo o să luăm o hotărâre, la jucătorul U21. Ori o să jucăm cu ăla mic, cu Stoian, ori băgăm un fundaș central din copiii ăia de 19 ani.  

Așa va fi de acum, oricum nu prea ajunge mingea pe acolo pe la noi. Nu va ajunge, că nu mai joacă Chiricheș. Va juca Lixandru”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro, după CFR Cluj – FCSB 2-2. 

