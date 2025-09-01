FCSB, a treia favorită la titlu după remiza cu CFR Cluj. Surpriza anunțată de specialiști - Antena Sport

FCSB este văzută ca fiind a treia favorită la titlu, după remiza cu CFR Cluj, scor 2-2, din etapa a opta a Ligii 1. Campioana din ultimele două sezoane are doar șase puncte, fiind în subsolul clasamentului după opt runde disputate.
Specialiștii au cotat-o pe Universitatea Craiova cu prima șansă la câștigarea titlului, în acest sezon. Oltenii lui Mirel Rădoi ocupă primul loc, cu 20 de puncte, fiind neînvinși.
FCSB, a treia favorită la titlu
Cei de la Football Meets Data le-au acordat elevilor lui Mirel Rădoi 64% șanse să câștige titlul în acest sezon, primul după o pauză de 30 de ani. Pe locul secund în topul favoritelor la câștigarea campionatului este Rapid, cu 14% șanse. Giuleștenii ocupă locul secund în Liga 1, fiind neînvinși.
FCSB a primit șanse de 11% să câștige al treilea titlu consecutiv în Liga 1, ținând cont de startul extrem de modest de campionat, cu o singură victorie în opt etape disputate.
Pe locurile 4 și 5 în topul favoritelor la titlu, conform speciliștilor menționați anterior, sunt Dinamo și U Cluj. CFR Cluj, vicecampioana en-titre, nu se află între primele cinci favorite la câștigarea campionatului.
🇷🇴 FCSB still with only 1 win after 8 rounds! 13th place currently.
🇷🇴 Univ Craiova’s win streak stopped by 🇷🇴 Botoşani!
Still the biggest favorites to win 🏆.
🚨 Full analysis in FMD Simulator (in bio) pic.twitter.com/T4kbSTHzeM
— Football Meets Data (@fmeetsdata) August 31, 2025
Gigi Becali pregătește o schimbare surpriză în primul 11 de la FCSB
Gigi Becali pregătește o schimbare surpriză în primul 11 de la FCSB, după egalul cu CFR Cluj, scor 2-2, din etapa a opta a Ligii 1. Patronul campioanei vrea să schimbe jucătorul U21 din echipa de start a roș-albaștrilor.
„Aveam încredere în el, dar azi nicio realizare (n.r. Toma). Și acolo o să luăm o hotărâre, la jucătorul U21. Ori o să jucăm cu ăla mic, cu Stoian, ori băgăm un fundaș central din copiii ăia de 19 ani.