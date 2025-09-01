Gigi Becali pregătește o schimbare surpriză în primul 11 de la FCSB. Jucătorul care e OUT: „Nicio realizare” - Antena Sport

Închide meniul
Gigi Becali pregătește o schimbare surpriză în primul 11 de la FCSB. Jucătorul care e OUT: „Nicio realizare"

Liga 1

Gigi Becali pregătește o schimbare surpriză în primul 11 de la FCSB. Jucătorul care e OUT: „Nicio realizare”

Publicat: 1 septembrie 2025, 9:31

Gigi Becali pregătește o schimbare surpriză în primul 11 de la FCSB. Jucătorul care e OUT: Nicio realizare”

Gigi Becali, în timpul unui interviu / Antena Sport

Gigi Becali pregătește o schimbare surpriză în primul 11 de la FCSB, după egalul cu CFR Cluj, scor 2-2, din etapa a opta a Ligii 1. Patronul campioanei vrea să schimbe jucătorul U21 din echipa de start a roș-albaștrilor. 

Mihai Toma a prins constant primul 11 al FCSB-ului, el îndeplinind regula U21. Gigi Becali a fost însă nemulțumit de evoluția tânărului mijlocaș de 18 ani. 

Gigi Becali pregătește o schimbare surpriză în primul 11 de la FCSB 

Latifundiarul din Pipera a spus că vrea să includă în primul 11 pentru campionat un fundaș care să îndeplinească regula U21. Cel mai probabil, Ionuț Cercel va fi titularizat, el mai având minute bifate în acest sezon.  

Alte variante de fundași tineri din lotul FCSB-ului mai sunt și Andrei Dăncuș și Matei Manolache, ambii fără minute jucate în acest start de sezon. 

Aveam încredere în el, dar azi nicio realizare (n.r. Toma). Și acolo o să luăm o hotărâre, la jucătorul U21. Ori o să jucăm cu ăla mic, cu Stoian, ori băgăm un fundaș central din copiii ăia de 19 ani.  

Așa va fi de acum, oricum nu prea ajunge mingea pe acolo pe la noi. Nu va ajunge, că nu mai joacă Chiricheș. Va juca Lixandru”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro, după CFR Cluj – FCSB 2-2. 

Gigi Becali a anunţat un transfer de urgenţă la FCSB 

Gigi Becali a dezvăluit că principalul obiectiv pe piaţa transferurilor la FCSB este un fundaş central. Asta după ce Vlad Chiricheş nu va mai juca, iar Mihai Popescu a avut evoluţii oscilante. 

Ţinând cont că Joyskim Dawa va reveni abia la finalul acestui an, Becali le-a dat temă celor din club să ia un fundaş central până pe 8 septembrie, atunci când se termină perioada de mercato din România. 

“Le dau temă, neapărat un fundaş central să ia. De Thiam mi-a plăcut. Noi l-am schimbat că aşa făcusem planul, să intre Bîrligea, dar Thiam mi-a plăcut”, a spus Becali, citat de digisport.ro. 

