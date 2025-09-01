Gigi Becali pregătește o schimbare surpriză în primul 11 de la FCSB. Jucătorul care e OUT: „Nicio realizare” - Antena Sport

Gigi Becali pregătește o schimbare surpriză în primul 11 de la FCSB, după egalul cu CFR Cluj, scor 2-2, din etapa a opta a Ligii 1. Patronul campioanei vrea să schimbe jucătorul U21 din echipa de start a roș-albaștrilor.

Mihai Toma a prins constant primul 11 al FCSB-ului, el îndeplinind regula U21. Gigi Becali a fost însă nemulțumit de evoluția tânărului mijlocaș de 18 ani.

Latifundiarul din Pipera a spus că vrea să includă în primul 11 pentru campionat un fundaș care să îndeplinească regula U21. Cel mai probabil, Ionuț Cercel va fi titularizat, el mai având minute bifate în acest sezon.

Alte variante de fundași tineri din lotul FCSB-ului mai sunt și Andrei Dăncuș și Matei Manolache, ambii fără minute jucate în acest start de sezon.

„Aveam încredere în el, dar azi nicio realizare (n.r. Toma). Și acolo o să luăm o hotărâre, la jucătorul U21. Ori o să jucăm cu ăla mic, cu Stoian, ori băgăm un fundaș central din copiii ăia de 19 ani.