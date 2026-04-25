FCSB, amendată după victoria cu Petrolul. Anunţul Jandarmeriei după meciul de pe Arena Naţională

Jandarmeria Bucureşti a anunţat că a aplicat 12 sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 36.700 de lei, după meciul FCSB – Petrolul Ploieşti, scor 3-1, de vineri seara, din etapa a şasea din play-out-ul Ligii 1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În urma încălcării prevederilor legale în vigoare, jandarmii au întocmit trei acte de sesizare a organelor de urmărire penală, astfel:

FCSB, amendată după victoria cu Petrolul

– două acte de sesizare, în conformitate cu prevederile art. 372 din Codul Penal al României (Portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase)

– un act de sesizare, în conformitate cu prevederile Legii 143 din 2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumul ilicit de droguri

Jandarmeria subliniază că, dintre acestea, o sancţiune contravenţională, în valoare de 30.000 de lei, a fost aplicată organizatorului evenimentului sportiv, iar o sancţiune contravenţională, în valoare de 5.000 de lei, a fost aplicată societăţii specializate de pază şi protecţie, pentru nerespectarea obligaţiilor ce le revin.