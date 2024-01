"FCSB emană forţă!" Ilie Dumitrescu, încântat de gestul făcut de Darius Olaru: "Bravo!" - Antena Sport

Reclamă

Termini cu Olaru, Șut, Ovidiu Popescu. Foarte greu să-i dai gol FCSB-ului, foarte greu! Asta s-a văzut. După care, repet, m-a impresionat foarte tare linia asta de mijloc. Chiar dacă n-ai ”nouă”. Își permite luxul să vândă un jucător, nu joci cu nouă, Coman este un lider incontestabil în momentul de față. Trage echipa după el, dă încredere. Apoi personalitatea lui Olaru, care ia mingea și bate 11 metri. Bravo, Olaru!

Partea a doua a jocului era o chestiune de timp să se marcheze și golul trei. Craiova o surpriză neplăcută pentru mine”, a spus Ilie Dumitrescu la digisport.ro.

Darius Olaru a vorbit despre cartonaşul galben ce i-a adus suspendarea

Darius Olaru a vorbit despre cartonaşul galben ce i-a adus suspendarea la interviul de după finalul derby-ului Universitatea Craiova – FCSB 0-3. Mijlocaşul a primit cartonaşul galben în minutul 71 al partidei, la scorul de 2-0 pentru „roş-albaştri”. Olaru a criticat decizia, susţinând că nu trebuia să vadă acel cartonaş.

„Nu ştiu ce am avut (n.r: peste Universitatea Craiova). Cred că am făcut o partidă bună. Mai puţin în prima repriză, dar, totuşi, am avut câteva situaţii şi în prima repriză. Am reuşit să marcăm chiar înainte de pauză şi asta ne-a ajutat.

(n.r.: despre faza henţului din careul oltenilor din prelungirile primei reprize) Am văzut henţul, dar nu eram chiar sigur. Mă bucur că s-a dictat şi că am marcat şi mi-am ajutat partida.

(n.r.: despre momentul în care a primit galbenul ce i-a adus suspendarea pentru meciul cu Farul) N-a fost meritat cartonaşul. (n.r.: despre dans, de unde a pornit) De la noi. Ne bucurăm că am reuşit să facem asta la ultimele meciuri. Avem 2-3 jucători noi, trebuie să îi integrăm în grupul nostru. Avem un grup nou şi trebuie să o ducem până la capăt. Marcăm destul de multe goluri, dar ce e cel mai important e că nu primim şi asta ne dă încredere pentru următoarele meciuri. Mă gândesc să îmi ajut echipa şi să câştigăm şi următoarele meciuri”, a declarat Darius Olaru pentru digisport.ro după Universitatea Craiova – FCSB 0-3.

