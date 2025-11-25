Probleme la Dinamo. Musi și Armstrong s-au rupt şi nu mai joacă în 2025! - Antena Sport

Închide meniul
Probleme la Dinamo. Musi și Armstrong s-au rupt şi nu mai joacă în 2025!

Radu Constantin Publicat: 25 noiembrie 2025, 12:12

Alexandru Musi în meciul cu Cipru U21 / SPORT PICTURES

Doi jucători de bază de la Dinamo s-au accidentat şi nu mai joacă în 2025. Este vorba de Armstrong şi Musi.

În minutul 68 al meciului cu Botoșani, Armstrong a acuzat dureri musculare puternice la coapsa piciorului drept şi a fost înlocuit. Andrei Nicolescu, 49 de ani, președintele lui Dinamo, a explicat care e situaţia celor doi fotbalişti.

“Este îngrijorător. Armstrong nu poate să meargă normal. Are o zonă de inflamație. Nu putem să îi facem RMN azi sau mâine, vedem. După cum se manifestă, e mai grav decât o simplă întindere. 100 % nu joacă cu FCSB. O să vedem după RMN dacă mai joacă în 2025. Fiind muscular, mai așteptăm un pic. La Musi e o situație proastă. E out patru-șase săptămâni. Din păcate ne lipsește mult, dar asta e situația, nu avem ce să facem. Nu aș vrea să vorbesc foarte mult pe tema asta. O să am o întâlnire oficială cu reprezentanții federației pentru că sunt lucruri de reglat acolo.

Din păcate și Cristian Mihai a venit accidentat. Trebuie să o reglăm intern, să facem niște proceduri și să încercăm să ne dăm informații în timp real. Cristi Mihai e în revenire, o să vedem. Vom face trei-patru transferuri în iarnă”, a spus Nicolescu, pentru fanatik.ro.

Acuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga CampionilorAcuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga Campionilor