Dan Şucu, lăudat de legenda giuleşteană pentru transferul făcut de Rapid: „M-am bucurat foarte mult”

Unul dintre jucătorii aduşi de Rapid în această vară este lăudat de o legendă a formaţiei giuleştene, care e de părere că Dan Şucu şi Victor Angelescu au făcut o afacere excelentă prin transferul fotbalistului.

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Adrian Iencsi, selecţionerul României U20, care îl ştie bine pe Jason Kodor, spune că formaţia de lângă Podul Grant a bifat un transfer important în perspectiva viitorului.

Adrian Iencsi îi laudă pe cei de la Rapid după aducerea lui Jason Kodor

Legenda formaţiei giuleştene se declară bucuros pentru echipa bucureşteană în contextul aducerii lui Kodor, atacantul român care a fost ultima dată în Italia, la Lecce.

„M-am bucurat foarte mult când mi-a spus Daniel Pancu că îl va lua pe Jason Kodor. M-am bucurat foarte tare, pentru că îl cunosc și îi știu foarte bine calitățile. E un jucător, în primul rând, cu o educație foarte bună, e un jucător inteligent, are o tehnică foarte bună. Eu văd în el un nouar, ceea ce la noi în țară lipsește. Nici nu știu dacă am avut în trecut un astfel de jucător.

E și tehnic pentru înălțimea lui, protejează foarte bine mingea cu corpul, are lovitură bună de cap, poate să joace pivot. Stă foarte bine la partea atletică, aleargă bine pe o distanță medie-lungă. Eu sunt sigur că la Rapid își va recăpăta încrederea. Pancu îl și cunoaște pe Kodor, cred că a fost și dorința lui să-l aducă la club. Eu zic că e un fotbalist cu foarte mult potențial”, a spus Adrian Iencsi pentru sport.ro.