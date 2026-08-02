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PSG forțează transferul starului de la Barcelona! Fotbalistul nu se simte apreciat la campioana Spaniei

Daniel Işvanca Publicat: 2 august 2026, 9:31

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PSG forțează transferul starului de la Barcelona! Fotbalistul nu se simte apreciat la campioana Spaniei

Jucătorii Barcelonei / Profimedia

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La puțin timp după ce a cucerit Cupa Mondială alături de naționala Spaniei, Ferran Torres va avea parte de o săptămână decisivă în cariera sa de fotbalist. Jucătorul în vârstă de 26 de ani ar putea pleca de la Barcelona.

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Concret, există interes pentru acest de la Paris Saint Germain, însă depinde de cum vor decurge negocierile cu campioana Spaniei. Ibericul nu se mai simte apreciat de echipa din La Liga.

Ferran Torres, tot mai aproape de PSG

Ferran Torres se află în ultimul an de contract cu Barcelona, iar atacantul nu ia în calcul prelungirea înțelegerii cu echipa antrenată de Hansi Flick. Presa din Spania scrie că fotbalistul nu se simte apreciat și ar dori să forțeze plecarea încă de acum.

Paris Saint Germain și-a manifestat public interesul pentru jucător, dar francezii se lovesc de refuzul catalanilor de a-l vinde. MARCA precizează că oficialii parizieni vor să negocieze cu Barcelona, pentru a-i convinge să cedeze fotbalistul.

Sursa citată menționează că Barcelona ar solicita minim 55 de milioane de euro în schimbul acestuia, dar principala condiție este ca Ferran Torres să confirme în mod public faptul că își dorește să plece.

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  • 207 meciuri, 65 de goluri și 23 de pase decisive sunt cifrele lui Ferran Torres la Barcelona.
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