Dorinel Munteanu i-a desființat pe cei de la Hermannstadt: „Investitori de carton”

Hermannstadt este aproape de faliment, după ce conducerea a anunțat că echipa nu a fost înscrisă în liga a doua. Retrogradarea echipei sibiene a fost „cireașa de pe tort” și viitorul echipei este unul incert.

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Dorinel Munteanu, antrenorul alături de care aceștia au retrogradat în liga secundă, a vorbit despre situația din cadrul clubului și a avut un discurs dur.

Dorinel Munteanu: „Sunt foarte multe interese în joc”

Dorinel Munteanu a debutat cu victorie pe banca celor de la CSM Reșița, iar tehnicianul român a vorbit la finalul partidei despre cele mai importante subiecte din fotbalul românesc.

Antrenorul a avut un mesaj și pentru cei care administrează Hermannstadt, dar a comentat și evoluțiile echipelor românești în cupele europene.

„Situația legată de echipele fără drept de promovare în play-off nu s-a schimbat în toți acești ani. De ce s-ar schimba acum? Nu mă așteptam să fie o schimbare. Sunt foarte multe interese în joc. Nu știu ale cui, dar presa știe mai bine decât mine.