Dorinel Munteanu i-a desființat pe cei de la Hermannstadt: „Investitori de carton”

Hermannstadt este aproape de faliment, după ce conducerea a anunțat că echipa nu a fost înscrisă în liga a doua. Retrogradarea echipei sibiene a fost „cireașa de pe tort” și viitorul echipei este unul incert.
Dorinel Munteanu, antrenorul alături de care aceștia au retrogradat în liga secundă, a vorbit despre situația din cadrul clubului și a avut un discurs dur.
Dorinel Munteanu: „Sunt foarte multe interese în joc”
Dorinel Munteanu a debutat cu victorie pe banca celor de la CSM Reșița, iar tehnicianul român a vorbit la finalul partidei despre cele mai importante subiecte din fotbalul românesc.
Antrenorul a avut un mesaj și pentru cei care administrează Hermannstadt, dar a comentat și evoluțiile echipelor românești în cupele europene.
„Situația legată de echipele fără drept de promovare în play-off nu s-a schimbat în toți acești ani. De ce s-ar schimba acum? Nu mă așteptam să fie o schimbare. Sunt foarte multe interese în joc. Nu știu ale cui, dar presa știe mai bine decât mine.
Nu le-am contabilizat salariile jucătorilor din prima ligă care joacă în cupele europene, dar ce semănăm, aia culegem. Pentru mine nu e o surpriză. Calitatea fotbalului românesc este una… Vedem ultimul caz – Hermannstadt.
Investitori de carton, dacă pot spune așa, care sunt mai mult creditori decât investitori. Nu investesc cu sufletul. Doar doi, trei oameni fac asta, care au și condiții. Chiar și așa, nu trecem pragul minim de a accede în cupele europene. Asta spune mult de situația fotbalului românesc”.
„Cine își cere drepturile este condamnat”
„Cred că trebuie reguli foarte stricte de la Federație de a nu mai lăsa echipe care au un buget stabil să se înscrie în campionat, să nu promoveze. E foarte simplu, din punctul meu de vedere, dar la noi se întâmplă acum ce se întâmpla în alte țări acum 20-30 de ani. N-ar trebui echipele care nu au buget garantat să se înscrie în campionat. Jucăm cu 7, 5, 4 echipe, câte sunt, probabil va crește fotbalul.
Știți cu toții, echipele de Superliga și Liga 2 sunt datoare câte 6-7 luni. Cine își cere drepturile este condamnat. Fără o investiție pentru salarii nu se poate face performanță. Acesta este rezultatul acestor ieșiri din cupele europene”, a declarat Dorinel Munteanu.
- Edi Iordănescu a făcut anunțul despre viitorul său. Ce spune despre o posibilă revenire în Liga 1
- Reacţia LPF după accidentul teribil în care şi-a pierdut viaţa maseurul „câinilor”, Constantin Covaciu
- Vlad Dragomir, decisiv pentru Pafos și merge mai departe în turul trei preliminar Europa League
- Adrian Mititelu, discurs vehement despre situaţia lui Juan Bauza: „Și-a sabotat singur viitorul”. Ce a spus despre soţia acestuia
- Schimbări radicale în fotbalul juvenil de la noi! Când nu vor mai fi validate decât golurile din interiorul careului! Anunţul FRF