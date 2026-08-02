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Încă un jucător de la Inter e pe picior de plecare. Cum îl poate ajuta pe Chivu să facă transferul mult dorit

Andrei Nicolae Publicat: 2 august 2026, 9:30

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Încă un jucător de la Inter e pe picior de plecare. Cum îl poate ajuta pe Chivu să facă transferul mult dorit

Cristi Chivu, în timpul unui meci / Profimedia

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Inter s-a despărțit de câțiva jucători în această periodă de mercato, însă plecările par să nu se oprească încă. Jurnaliștii din Italia anunță că mijlocașul Davide Frattesi este aproape de despărțirea de clubul de pe Giuseppe Meazza, o mutare ce ar putea să ajute campioana Italiei să strângă bani pentru un transfer dorit.

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Cristi Chivu și-a stabilit câteva „ținte” la începutul acestei perioade de mercato, iar una care a fost extrem de evidentă a fost Curtis Jones. Încă din iarna trecută se vorbea despre o posibilă mutare a mijlocașului de la Liverpool în Serie A, însă atunci nu s-a concretizat.

Planul ideal pentru Cristi Chivu: Frattesi OUT, Curtis Jones IN

Acum, conducerea lui Inter speră să îi facă pe plac antrenorului român și să obțină semnătura fotbalistului pe care „cormoranii” cer 40 de milioane de euro, o sumă incomodă pentru italieni.

„Nerazzurrii” pot primi totuși un ajutor indirect din propria lor tabără pentru a face transferul lui Jones. Potrivit celor de la Tutto Mercato Web, Davide Frattesi se apropie de despărțirea de club, iar acest lucru înseamnă un singur lucru, și anume că Inter ar urma să încaseze bani de pe urma plecării sale.

Mijlocașul de 26 de ani mai are contract cu echipa lui Chivu până în 2028, iar sursa citată anterior menționează că Inter nu are de gând să îl dea la reducere. Dacă o echipă îl va transfera pe Frattesi, atunci Interul va putea cel mai probabil să negocieze altfel pentru Curtis Jones ținând cont de banii încasați de pe urma italianului.

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  • Sezonul trecut, Frattesi a adunat 33 de meciuri pentru Inter, fiind însă titular în doar nouă dintre ele. A reușit trei pase decisive.
  • Curtis Jones a adunat 49 de meciuri pentru Liverpool, reușind trei goluri și trei assist-uri.
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