Ce au făcut finlandezii de la KuPS în seara în care Craiova a umilit-o pe Petrolul în Liga 1

Jucătorii lui KuPS, în fața fanilor după un meci / Facebook Kuopion Palloseura

KuPS Kuopio, viitoarea adversară a Universităţii Craiova din preliminariile Europa League, a învins-o sâmbătă pe Gnistan cu scorul de 1-0 în deplasare, într-un meci din etapa a 18-a a campionatului de fotbal al Finlandei.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Unicul gol al partidei a fost înscris de Saku Savolainen (Min. 2).

KuPS, șase victorii la rând în campionat

KuPS Kuopio este lider, cu 39 de puncte, urmată de Inter Turku (31 pct.), HJK Heksinki (28 pct.) și Gnistan (28 pct.).

Universitatea Craiova va întâlni echipa finlandeză KuPS Kuopio, în prima manşă din turul al treilea preliminar Europa League pe 6 august, pe stadionul Kuopion Keskuskentta, de la ora 18:00.

Manşa secundă va avea loc pe 13 august, pe Stadionul ”Ion Oblemenco” (ora 20:00).