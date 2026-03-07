FCSB - U Cluj 1-3. Campioana Ligii 1 pierde clar și se pregătește de play-out! Macalou, ONE-MAN SHOW pe Arenă - Antena Sport

Min. 24: GOL! Universitatea Cluj restabilește egalitatea prin Mendy. Acesta a fost găsit excelent în careu de Macalou.

Min. 23: Mendy trage la poartă de la marginea careului, însă șutul său este blocat de către Popa.

Min. 10: GOL! FCSB deschide scorul după ce Stanojev a respins în proprie poartă o centrare venită la prima bară.

Min. 1: Start de meci pe Arena Națională!

FCSB (4-2-3-1): M. Popa – Crețu, Duarte, Dawa, J. Paulo – Fl. Tănase, Lixandru – Miculescu, Cisotti, Thiam – Bîrligea. Rezerve: Târnovanu, Zima, Graovac, Kiki, O. Arad, M. Toma, Pantea, Radunovic, Oct. Popescu, Alhassan, D. Popa. Antrenor: Elias Charalambous

FCSB a învins-o categoric pe UTA în etapa trecută, scor 4-2, însă nici acest meci nu a mai contat. Ca urmare a victoriei obținute de FC Argeș cu Dinamo, roș-albaștrii au pierdut și ultima șansă pe care o mai aveau pentru a se califica în play-off.

În play-out, FCSB are ca obiectiv clasarea pe primul loc, pentru ca ulterior să dispute barajul cu ocupanta locului trei din play-off, în vederea calificării în preliminariile Conference League.

În meciul tur, FCSB a învins-o fără emoții pe U Cluj, scor 2-0. Ambele goluri au fost marcate de Darius Olaru, clujenii evoluând în inferioritate numerică încă din minutul 39, după ce Murgia a primit două cartonașe galbene în trei minute.

Indiferent de rezultatul pe care îl va obține în meciul cu U Cluj, FCSB e sigură că va încheia sezonul regular pe locul șapte. În prima etapă a play-out-ului, campioana se va duela cu ultima clasată, Metaloglobus.

De cealaltă parte, U Cluj țintește victoria în speranța de a intra în play-off de pe locul trei. Clujenii au 51 de puncte, iar cu o victorie ar urma să o depășească pe Dinamo, care luni se va duela cu CFR Cluj.

Echipele probabile: