FCSB - U Cluj 1-3. Campioana Ligii 1 pierde clar și se pregătește de play-out! Macalou, ONE-MAN SHOW pe Arenă - Antena Sport

FCSB a suferit o înfrângere clară pe Arena Națională contra celor de la Universitatea Cluj, în ultima etapă a sezonului regular. Campioana României începuse bine partida, dar s-a lovit de o ofensivă incredibilă a oaspeților.
Macalou a avut o adevărată demonstrație de forță pe cel mai mare stadion al țării, acolo unde suporterii roș-albaștrilor și-au ironizat iarăși favoriții.
FCSB – U Cluj 1-3
Final de meci!
Min. 57: GOL! Universitatea Cluj își dublează avantajul după un contraatac „ucigător”. Macalou îl execută pe Popa.
Min. 46: Start în repriza a doua!
Final de primă repriză pe Arena Națională!
Min. 44: Bară FCSB! Dawa trimite un șut bun de la distanță, care lovește stâlpul din stânga lui Lefter.
Min. 40: GOL! Oaspeții trec la conducerea jocului, după reușita lui Lukic. Macalou, cu o pasă de geniu.
Min. 24: GOL! Universitatea Cluj restabilește egalitatea prin Mendy. Acesta a fost găsit excelent în careu de Macalou.
Min. 23: Mendy trage la poartă de la marginea careului, însă șutul său este blocat de către Popa.
Min. 10: GOL! FCSB deschide scorul după ce Stanojev a respins în proprie poartă o centrare venită la prima bară.
Min. 1: Start de meci pe Arena Națională!
- FCSB (4-2-3-1): M. Popa – Crețu, Duarte, Dawa, J. Paulo – Fl. Tănase, Lixandru – Miculescu, Cisotti, Thiam – Bîrligea. Rezerve: Târnovanu, Zima, Graovac, Kiki, O. Arad, M. Toma, Pantea, Radunovic, Oct. Popescu, Alhassan, D. Popa. Antrenor: Elias Charalambous
- U Cluj (4-1-2-3): Lefter – Mikanovic, Cisse, Coubis, Stanojev – Codrea – Bic, Fabry – Macalou, Lukic, O. Mendy. Rezerve: Gertmonas, Cosa, Chinteș, I. Cristea, Capradossi, Miguel Silva, Murgia, El Sawy, Pall, Nistor, Gheorghiță, Postolachi. Antrenor: Cristiano Bergodi
FCSB a învins-o categoric pe UTA în etapa trecută, scor 4-2, însă nici acest meci nu a mai contat. Ca urmare a victoriei obținute de FC Argeș cu Dinamo, roș-albaștrii au pierdut și ultima șansă pe care o mai aveau pentru a se califica în play-off.
În play-out, FCSB are ca obiectiv clasarea pe primul loc, pentru ca ulterior să dispute barajul cu ocupanta locului trei din play-off, în vederea calificării în preliminariile Conference League.
În meciul tur, FCSB a învins-o fără emoții pe U Cluj, scor 2-0. Ambele goluri au fost marcate de Darius Olaru, clujenii evoluând în inferioritate numerică încă din minutul 39, după ce Murgia a primit două cartonașe galbene în trei minute.
Indiferent de rezultatul pe care îl va obține în meciul cu U Cluj, FCSB e sigură că va încheia sezonul regular pe locul șapte. În prima etapă a play-out-ului, campioana se va duela cu ultima clasată, Metaloglobus.
De cealaltă parte, U Cluj țintește victoria în speranța de a intra în play-off de pe locul trei. Clujenii au 51 de puncte, iar cu o victorie ar urma să o depășească pe Dinamo, care luni se va duela cu CFR Cluj.
Echipele probabile:
- FCSB (4-2-3-1): M. Popa – Crețu, Duarte, Graovac, J. Paulo – Lixandru, Fl. Tănase – Miculescu, Olaru (cpt.), Cisotti – Bîrligea
- Rezerve: Târnovanu, Zima – Dawa, Arad, Toma, Pantea, Radunovic, Oct. Popescu, Alhassan, Stoian, Thiam, D. Popa
- Absenți: Ngezana, M. Popescu, Cercel, Chiricheș (accidentați)
- Antrenor: Elias Charalambous
- U Cluj (4-2-3-1): Gertmonas – Mikanovic, I. Cristea, Coubiș, Chinteș – Bic, Drammeh, D. Nistor – Macalou, Lukic, O. Mendy
- Rezerve: Lefter, Cisse, Capradossi, Codrea, Murgia, Stanojev, El Sawy, Pall, Orban, Gheorghiță, Fabry, Postolachi
- Absenți: Artean, M. Silva, Chipciu (accidentați)
- Antrenor: Eugeniu Cebotaru
- Gigi Becali nu mai vrea să-i prelungească contractul lui Tănase: “Joci fotbal din devieri de vârfuri”
- Gigi Becali, reacție imediată după ce Elias Charalambous și-a anunțat demisia de la FCSB: „Un gest de demnitate”
- Mirel Rădoi, prima variantă pentru FCSB. Gigi Becali a făcut anunţul: “Trebuie să vorbesc cu el”
- Elias Charalambous şi-a dat demisia: “Este ultima mea zi la echipă!” Şi Pintilii a plecat
- Gigi Becali, discurs furibund după FCSB – U Cluj 1-3: „Noi nu mai avem o echipă de fotbal”. Ofri Arad, distrus de patron