Chipciu, glume la adresa FCSB: "Dacă erau şi eu... îi omoram!" Laude la Coubiş: "E tanc!" - Antena Sport

Formaţia Universitatea Cluj a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 3-1, echipa campioană, FCSB, în etapa a 30-a din Liga 1, ultima a sezonului regulat.

La acest meci, Alex Chipciu a lipsit din cauza unei accidentări şi a glumit la final de joc. “Le-am lipsit mult, tare! Dacă erau şi eu… îi omoram!”, a glumit fotbalistul.

Întrebat de câştigarea campionatului, Chipciu a declarat: “Mie îmi place să rămân conectat la meciurile pe care le avem, pentru că dacă visezi la campionat, Cupă, te poţi deconecta. Important e să te gândeşti meci de meci ce faci”.

Cât priveşte jocul ofensiv al celor de la Universitatea Cluj, Chipciu a dezvăluit că Begodi exersează la fiecare antrenament jocul rapid pe atac.

“Ne antrenăm în stilul ăsta, să ajungem repede la poartă. Avem foarte multe goluri marcate în stilul ăsta, nu m-a surprins. Ştiu ce facem zilnic”, a declarat fotbalistul.