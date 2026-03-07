Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Chipciu, glume la adresa FCSB: "Dacă erau şi eu... îi omoram!" Laude la Coubiş: "E tanc!" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Chipciu, glume la adresa FCSB: “Dacă erau şi eu… îi omoram!” Laude la Coubiş: “E tanc!”

Chipciu, glume la adresa FCSB: “Dacă erau şi eu… îi omoram!” Laude la Coubiş: “E tanc!”

Radu Constantin Publicat: 7 martie 2026, 22:18

Comentarii
Chipciu, glume la adresa FCSB: Dacă erau şi eu… îi omoram! Laude la Coubiş: E tanc!

Alexandru Chipciu / SPORT PICTURES

Formaţia Universitatea Cluj a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 3-1, echipa campioană, FCSB, în etapa a 30-a din Liga 1, ultima a sezonului regulat.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

La acest meci, Alex Chipciu a lipsit din cauza unei accidentări şi a glumit la final de joc. “Le-am lipsit mult, tare! Dacă erau şi eu… îi omoram!”, a glumit fotbalistul.

Întrebat de câştigarea campionatului, Chipciu a declarat: “Mie îmi place să rămân conectat la meciurile pe care le avem, pentru că dacă visezi la campionat, Cupă, te poţi deconecta. Important e să te gândeşti meci de meci ce faci”.

Cât priveşte jocul ofensiv al celor de la Universitatea Cluj, Chipciu a dezvăluit că Begodi exersează la fiecare antrenament jocul rapid pe atac.

“Ne antrenăm în stilul ăsta, să ajungem repede la poartă. Avem foarte multe goluri marcate în stilul ăsta, nu m-a surprins. Ştiu ce facem zilnic”, a declarat fotbalistul.

Reclamă
Reclamă

El a fost laudativ şi la adresa lui Coubiş, adus în această iarnă. “Coubiş e tanc. De când l-am văzut i-am zis că nu are cum să nu joace la echipa naţională. Îl văd fundal titular la echipa naţională”, a punctat Chipciu, pentru Digi Sport.

Întrebat de ce se întâmplă la FCSB, Chipciu crede că jucătorii şi-au pierdut moralul ajunşi în play-out. “E clar că pentru ei, jucători de naţională care acum joacă în play-out au moralul jos. Trebuie să se adune, pentru că vor avea meciuri grele”, a mai spus fotbalistul.

Industria care îi atrage pe tineri cu salarii de peste 12.000 de lei. "Vreau să lucrez la SRI sau la ONU"Industria care îi atrage pe tineri cu salarii de peste 12.000 de lei. "Vreau să lucrez la SRI sau la ONU"
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine câștigă Marele Premiu al Australiei, prima cursă din noul sezon de F1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Anunţul care l-a făcut pe un tânăr să cadă în plasa unei călugăriţe escroace "făcătoare de minuni"
Observator
Anunţul care l-a făcut pe un tânăr să cadă în plasa unei călugăriţe escroace "făcătoare de minuni"
Suma pe care Ştefan Baiaram pleacă în vară de la Universitatea Craiova: „Valoarea va fi mai mare decât cea care o previzionează clubul”
Fanatik.ro
Suma pe care Ştefan Baiaram pleacă în vară de la Universitatea Craiova: „Valoarea va fi mai mare decât cea care o previzionează clubul”
23:19
Tănase, despre plecarea lui Charalambous: “Antrenorii plătesc când nu sunt rezultate!” Ce spune despre atacul lui Becali
23:07
Mirel Rădoi, prima variantă pentru FCSB. Gigi Becali l-a sunat deja: “Acum că nu mai am antrenori, pot să discut cu el”
22:55
Marius Șumudică, eșec devastator în Arabia Saudită! Umilit în fața propriilor suporteri
22:54
Gigi Becali nu mai vrea să-i prelungească contractul lui Tănase: “Joci fotbal din devieri de vârfuri”
22:45
Gigi Becali, reacție imediată după ce Elias Charalambous și-a anunțat demisia de la FCSB: „Un gest de demnitate”
22:28
BREAKING NEWSElias Charalambous şi-a dat demisia: “Este ultima mea zi la echipă!” Şi Pintilii a plecat
Vezi toate știrile
1 Ce dezastru! Ce s-a ales de apartamentele lui Cristi Borcea din Dubai 2 Gafa care îl poate costa pe Neluţu Varga plecarea lui Daniel Pancu. Acum s-a aflat 3 VIDEOGeorge Russell, pole position în Marele Premiu al Australiei. Dublă Mercedes în primele calificări ale sezonului 4 S-a stabilit lista finală a candidaţilor la şefia FRF. Cu cine se bate Răzvan Burleanu 5 Decizia luată de Adrian Ilie, după ce Gigi Becali i-a propus să revină la FCSB: “I-am promis” 6 Lista preliminară a stranierilor convocaţi de Mircea Lucescu pentru barajul Turcia – România. Surprizele lui Il Luce
Citește și
Cele mai citite
CFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilorCFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilor
Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut”Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut”
Fiul lui Ion Ţiriac s-a întors din Dubai, dar nu singur. Lângă cine a fost surprins în avionFiul lui Ion Ţiriac s-a întors din Dubai, dar nu singur. Lângă cine a fost surprins în avion
Condiţia pe care Adrian Ilie i-a pus-o lui Gigi Becali pentru a veni la FCSB: “Doar aşa îl ajut”Condiţia pe care Adrian Ilie i-a pus-o lui Gigi Becali pentru a veni la FCSB: “Doar aşa îl ajut”