Chipciu, glume la adresa FCSB: "Dacă erau şi eu... îi omoram!" Laude la Coubiş: "E tanc!" - Antena Sport

Formaţia Universitatea Cluj a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 3-1, echipa campioană, FCSB, în etapa a 30-a din Liga 1, ultima a sezonului regulat.
La acest meci, Alex Chipciu a lipsit din cauza unei accidentări şi a glumit la final de joc. “Le-am lipsit mult, tare! Dacă erau şi eu… îi omoram!”, a glumit fotbalistul.
Întrebat de câştigarea campionatului, Chipciu a declarat: “Mie îmi place să rămân conectat la meciurile pe care le avem, pentru că dacă visezi la campionat, Cupă, te poţi deconecta. Important e să te gândeşti meci de meci ce faci”.
Cât priveşte jocul ofensiv al celor de la Universitatea Cluj, Chipciu a dezvăluit că Begodi exersează la fiecare antrenament jocul rapid pe atac.
“Ne antrenăm în stilul ăsta, să ajungem repede la poartă. Avem foarte multe goluri marcate în stilul ăsta, nu m-a surprins. Ştiu ce facem zilnic”, a declarat fotbalistul.
El a fost laudativ şi la adresa lui Coubiş, adus în această iarnă. “Coubiş e tanc. De când l-am văzut i-am zis că nu are cum să nu joace la echipa naţională. Îl văd fundal titular la echipa naţională”, a punctat Chipciu, pentru Digi Sport.
Întrebat de ce se întâmplă la FCSB, Chipciu crede că jucătorii şi-au pierdut moralul ajunşi în play-out. “E clar că pentru ei, jucători de naţională care acum joacă în play-out au moralul jos. Trebuie să se adune, pentru că vor avea meciuri grele”, a mai spus fotbalistul.
- Tănase, despre plecarea lui Charalambous: “Antrenorii plătesc când nu sunt rezultate!” Ce spune despre atacul lui Becali
- Mirel Rădoi, prima variantă pentru FCSB. Gigi Becali l-a sunat deja: “Acum că nu mai am antrenori, pot să discut cu el”
- Gigi Becali nu mai vrea să-i prelungească contractul lui Tănase: “Joci fotbal din devieri de vârfuri”
- Gigi Becali, reacție imediată după ce Elias Charalambous și-a anunțat demisia de la FCSB: „Un gest de demnitate”
- Elias Charalambous şi-a dat demisia: “Este ultima mea zi la echipă!” Şi Pintilii a plecat