Gigi Becali, discurs furibund după FCSB - U Cluj 1-3: „Noi nu mai avem o echipă de fotbal”. Ofri Arad, distrus de patron - Antena Sport

Universitatea Cluj a produs surpriza pe Arena Națională și a răpus campioana FCSB, la capătul unui meci fantastic realizat de formația pregătită de Cristiano Bergodi.

Macalou a fost omul serii pentru „șepcile roșii”, fotbalistul dorit în trecut de Gigi Becali fiind de departe cel mai bun jucător de pe terenul roș-albaștrilor.

Gigi Becali nu a iertat pe nimeni

Gigi Becali nu a mai rezistat după eșecul suferit de FCSB contra celor de la Universitatea Cluj și i-a luat la rost pe Florin Tănase, Mihai Lixandru și pe Ofri Arad.

Patronul campioanei României a transmis că echipa nu pare sub nicio formă motivată să joace și anunță schimbări majore la finalul acestui sezon.

„Noi nu mai avem o echipă de fotbal. Noi avem un fel de jucători care se distrează pe teren şi care fiecare vrea să se joace, nu să joace fotbal. Tănase, în care îmi puneam baza, călcâi, devieri. Fotbalul nu se joacă din devieri mă, fotbalul se joacă cu bărbăţie, o iei, o ţii, pui corpul, te zbaţi. Lixandru pas la adversar.