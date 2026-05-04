Louis Munteanu, dezlănțuit în MLS! A luat camera și a transmis un mesaj fanilor, după dubla cu New York FC

Louis Munteanu a reușit o dublă în victoria celor de la DC United contra lui New York FC, însă eroul oaspeților a fost portarul Sean Johnson care a avut 4 parade în fața adversarilor.

Louis Munteanu a deschis scorul în minutul 29 cu un șut din careu, pentru ca apoi să stabilească scorul final în minutul 75 din penalty. DC United s-a apărat excelent pe tot parcursul partidei: 19-8 a fost raportul șuturilor în favoarea gazdelor care au avut și o posesie de 65%.

„Sunt atât de fericit pentru aceste două goluri. Ce meci dificil!” a spus Louis Munteanu.