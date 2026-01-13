FCSB vrea să transfere un fotbalist cu experienţă în Champions League. Cu ce echipe se bate pentru el - Antena Sport

Închide meniul
FCSB vrea să transfere un fotbalist cu experienţă în Champions League. Cu ce echipe se bate pentru el

Radu Constantin Publicat: 13 ianuarie 2026, 8:24

FCSB vrea să tranfere un fotbalist cu experienţă europeană. Este vorba de israelianul Ofri Arad, fotbalist ajuns pe lista bucureştenilor la propunerea lui Florin Cernat, actualul director sportiv al campioanei.

Fotbalistul de 27 de ani are șase meciuri în acest sezon la Kairat Almaty şi se poate lăuda cu meciuri în Champions League, şi chiar cu un gol marcat contra lui Inter, cu Chivu antrenor. Chiar dacă a marcat, Kairat Almaty a pierdut cu 2-1. Fotbalistul are mai multe oferte, din MLS, China și Japonia, dar şi din ţara natală, Israel.

Agentul fotbalistului, Gilad Katsav, a declarat că sunt şanse ca fotbalistul să rămână tot în fotbalul european. ”Arad este dorit în anumite campionate, în MLS, precum și în China și Japonia. Intenția noastră nu este să ne întoarcem în Israel. Am avut oferte de la două echipe din Israel, dar obiectivul nostru nu este să revenim acolo. Cred că vom găsi o soluție. Ferestrele de transferuri încep la mijlocul lunii ianuarie în ligile despre care am vorbit”, a spus Katsav, conform Walla.

Despre transferul lui Ofri Arad a discutat şi Meme Stoica.

”Vom aduce un număr 6. Avem unul deja, dar nu știm ce șanse avem, deocamdată. Ne-a transmis că ia în calcul să vină, dar deocamdată, trebuie să vadă dacă nu cumva acceptă o ofertă de pe alt continent pe bani foarte mulți. Ezită, dar așteptăm.

E un jucător care a jucat într-o competiție europeană și a făcut-o bine sezonul acesta și care a terminat contractul acum! Este jucător liber. Va implica banii către el și un salariu bun. Are o cotă mare”, a spus Mihai Stoica la Fanatik.

 

