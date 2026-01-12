Mihai Stoica, anunţ despre Denis Alibec şi Dennis Politic - Antena Sport

Preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB, Mihai Stoica (60 de ani), a dat detalii despre situaţia lui Denis Alibec (35 de ani) şi cea a lui Dennis Politic (25 de ani).

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cei doi jucători au fost criticaţi de patronul campioanei, Gigi Becali (67 de ani), în acest sezon. Mihai Stoica a precizat că cei doi s-au pregătit foarte bine în Antalya şi speră ca aceştia să fie candidaţi la primul 11 al roş-albaştrilor după reluarea campionatului.

Mihai Stoica: “Denis Alibec şi Dennis Politic se prezintă bine. Alibec e zâmbitor”

„(n.r.: Ce s-a întâmplat în acest cantonament cu Denis Alibec și Dennis Politic?) Se prezintă bine. Sper să fie mult mai bine decât au fost în prima parte a sezonului și să ne dea ocazia de a gândi mult primul 11.

Alibec e ok, e zâmbitor. Nu e nicio problemă din niciun punct de vedere cu niciun jucător până acum. Aseară chiar am fost la un restaurant grecesc și a fost o atmosferă foarte frumoasă”, a declarat Mihai Stoica pentru fanatik.ro.

S-a vorbit despre posibila plecare a lui Alibec în această iarnă de la FCSB. Atacantul mai are contract până în vară cu campioana. Botoşani a vrut să îl împrumute pe atacant, dar această mutare nu s-a realizat. Farul, prin preşedintele Gică Popescu, se arăta şi ea dispusă să îl primească înapoi pe Alibec, dar momentan atacantul a rămas la FCSB.