Home | Fotbal | Liga 1 | Filipe Coelho, despre derby-ul cu Universitatea Cluj pentru primul loc: “Nu este un meci decisiv”

Filipe Coelho, despre derby-ul cu Universitatea Cluj pentru primul loc: “Nu este un meci decisiv”

Radu Constantin Publicat: 12 aprilie 2026, 13:23

Comentarii
Filipe Coelho la finalul unui meci al Universităţii Craiova / Sport Pictures

Lupta pentru titlu în play-off-ul SuperLigii se încinge, iar duelul de luni seară dintre Universitatea Cluj și Universitatea Craiova poate avea un impact major în clasament. După trei etape, cele două formații împart primul loc, fiecare având câte 36 de puncte, astfel că o victorie ar putea oferi un avantaj important.

În ciuda mizei ridicate, antrenorul oltenilor, Filipe Coelho, consideră că partida de pe Cluj Arena nu va fi decisivă pentru stabilirea campioanei. „Meciul cu U Cluj este o mare provocare pentru noi. Vom înfrunta o echipă foarte bună, care are 9 victorii la rând. Au un antrenor bun, cu experiență și au făcut transferuri bune în perioada de mercato din ianuarie. Va fi un meci dificil, cu siguranță. Nu va fi un meci decisiv, ci important”, a declarat Coelho.

Tehnicianul Craiovei se așteaptă la un duel diferit față de confruntările din sezonul regulat, în condițiile în care ardelenii și-au întărit lotul. „Meciul din play-off cu U Cluj va fi diferit față de cele din sezonul regulat. Acum au câțiva jucători noi, cu caracteristici diferite. Sunt într-un moment bun, dar cred că și noi traversăm o perioadă bună”, a adăugat antrenorul.

Filipe Coelho a vorbit și despre problemele de lot cu care se confruntă înaintea partidei, lăsând de înțeles că există incertitudini în privința unor titulari. „Pregătim meciul cât de bine putem. Avem probleme cu anumiți jucători și avem îndoieli dacă vor putea juca sau nu. E datoria noastră să găsim soluții pentru a ne prezenta cât mai bine la următorul meci”, a mai spus acesta.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Loading ... Loading ...
Vezi toate știrile
Citește și
