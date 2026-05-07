O nouă lovitură pentru Rapid! Un alt jucător al lui Costel Gâlcă, OUT pentru finalul sezonului

Rapid avea mari probleme de lot și înainte de confruntarea cu CFR Cluj din weekend-ul trecut, iar acum giuleștenii au mai primit o lovitură. Talisson, extrema giuleștenilor, a suferit o leziune la genunchi și va rata ultimele trei etape din acest sezon.

Costel Gâlcă are infirmeria plină după ultimul anunț al Rapidului privind starea medicală a lui Talisson. Brazilianul venit în iarnă în România de la Red Bull Bragantino a fost folosit titular în ultimul meci jucat de giuleșteni, cel cu CFR Cluj, însă a părăsit terenul după 44 de minute.

Talisson se alătură listei lungi de accidentări de la Rapid

La trei zile distanță după meciul din Giulești pierdut de Rapid cu 2-1, clubul a dat vestea despre Talisson printr-un “buletin medical”.

“Accidentat în meciul cu CFR Cluj, Talisson a efectuat o serie de investigații în urma cărora s-a constatat că a suferit o leziune la genunchi.

Din păcate, brazilianul, care urmează să fie supus unei intervenții chirurgicale, nu va mai fi disponibil în acest sezon. Multă sănătate și recuperare rapidă, Tali“, se arată în mesajul Rapidului.