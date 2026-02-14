„Ne merităm soarta”. Ion Crăciunescu l-a „distrus” pe Kyros Vassaras, după gafa uriașă a lui Radu Petrescu - Antena Sport

Ion Crăciunescu a reacționat, după gafa uriașă comisă de Radu Petrescu în Petrolul – FC Argeș 2-1. Arbitrul a anulat incredibil un gol al piteștenilor, pentru un fault în atac greu de identificat.
După întregul scandal creat, Ion Crăciunescu l-a atacat pe Kyros Vassaras, șeful CCA. Fostul arbitru consideră că nu ar fi trebuit pus în această funcție un străin.
Ion Crăciunescu l-a atacat pe Kyros Vassaras, după gafa uriașă din Petrolul – FC Argeș 2-1
Ion Crăciunescu nu înțelege cum a fost ales un grec pentru șefia Comisiei Centrale a Arbitrilor din România. Acesta a transmis că prin alegerea făcută, românii „își merită soarta”, făcând referire la eroare majoră a lui Radu Petrescu, din meciul Petrolul – FC Argeș 2-1.
„Nu am adus, domnule, străini să conducă arbitrajul? Arbitrajul nu poate să îl facă un străin pentru că nu cunoaşte arbitrajul de jos. Vede numai vârful.
Ca să fii la arbitri, trebuie să ştii de jos tot ce ai, tot ce este. Noi luăm de afară, ce dracu? Luăm din import. Ăştia stau acasă, plătiţi foarte bine, regeşte. Ne conduce unul din Grecia, nu merităm, domnule, asta?
Ne merităm soarta! Noi nu avem foşti mari arbitri în România? Igna, Porumboiu, ăştia nu au fost mari arbitri? Ăştia au fost nimicuri. Nu vorbesc despre mine, dar sunt atâţia oameni.
12 ani la CCA şi s-a ales praful. După 12 ani spui că a pus bazele solide, cu criterii certe de promovare, retrogradare, a selectat deja arbitri.
La noi, când vin românii stau un an sau doi. Aşa e când avem oameni care sunt puşi acolo, dar ei n-au dat cu piciorul în minge niciodată, ca să nu zic altceva”, a declarat Ion Crăciunescu, conform fanatik.ro.
