Valentin Mihăilă, din nou decisiv pentru Rizespor! Românul, pasă de gol cu Genclerbirligi. Ce notă a primit - Antena Sport

Valentin Mihăilă a fost titular sâmbătă în partida dintre Genclerbirligi și Caykur Rizespor, din etapa cu numărul 22 a Superligii Turciei. Fotbalistul român a ieșit din nou în evidență, într-un meci încheiat cu scorul de 2-2.

Echipa internaționalului pregătit de Mircea Lucescu a fost condusă cu 2-0, dar a revenit în joc și a scos un punct din această confruntare, golul egalării fiind înscris din pasa lui Mihăilă.

Valentin Mihăilă, pasă de gol în Genclerbirligi – Rizespor

Valentin Mihăilă are o formă fantastică în Turcia, cu mai puțin de două luni înaintea barajului cu selecționata pregătită de Vincenzo Montella. Fotbalistul român a fost titular în disputa Genclerbirligi – Rizespor și a reușit o pasă decisivă.

La scorul de 2-1 în favoarea gazdelor, internaționalul nostru a pasat perfect pentru Mithat Pala, care marca al doilea său gol în interval de zece minute.

Pentru prestația sa din acest meci, Mihăilă a fost notat cu 6,7 de către cei de la Sofa Score, el având și un șut periculos pe spațiul porții. Trei goluri și un assist are românul în actuala ediție de campionat.