Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Valentin Mihăilă, din nou decisiv pentru Rizespor! Românul, pasă de gol cu Genclerbirligi. Ce notă a primit - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Valentin Mihăilă, din nou decisiv pentru Rizespor! Românul, pasă de gol cu Genclerbirligi. Ce notă a primit

Valentin Mihăilă, din nou decisiv pentru Rizespor! Românul, pasă de gol cu Genclerbirligi. Ce notă a primit

Daniel Işvanca Publicat: 14 februarie 2026, 16:11

Comentarii
Valentin Mihăilă, din nou decisiv pentru Rizespor! Românul, pasă de gol cu Genclerbirligi. Ce notă a primit

Valentin Mihăilă / Colaj Antena Sport

Valentin Mihăilă a fost titular sâmbătă în partida dintre Genclerbirligi și Caykur Rizespor, din etapa cu numărul 22 a Superligii Turciei. Fotbalistul român a ieșit din nou în evidență, într-un meci încheiat cu scorul de 2-2.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Echipa internaționalului pregătit de Mircea Lucescu a fost condusă cu 2-0, dar a revenit în joc și a scos un punct din această confruntare, golul egalării fiind înscris din pasa lui Mihăilă.

Valentin Mihăilă, pasă de gol în Genclerbirligi – Rizespor

Valentin Mihăilă are o formă fantastică în Turcia, cu mai puțin de două luni înaintea barajului cu selecționata pregătită de Vincenzo Montella. Fotbalistul român a fost titular în disputa Genclerbirligi – Rizespor și a reușit o pasă decisivă.

La scorul de 2-1 în favoarea gazdelor, internaționalul nostru a pasat perfect pentru Mithat Pala, care marca al doilea său gol în interval de zece minute.

Pentru prestația sa din acest meci, Mihăilă a fost notat cu 6,7 de către cei de la Sofa Score, el având și un șut periculos pe spațiul porții. Trei goluri și un assist are românul în actuala ediție de campionat.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe ce loc va termina România în Grupa B4 a Nations League, din care mai fac parte Polonia, Bosnia şi Suedia?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reacţia unui american care mânâncă pentru prima dată şorici: "Românii ştiu ce fac"
Observator
Reacţia unui american care mânâncă pentru prima dată şorici: "Românii ştiu ce fac"
Apariție de milioane pentru Georgina Rodriguez. A făcut spectacol fără să spună un cuvânt
Fanatik.ro
Apariție de milioane pentru Georgina Rodriguez. A făcut spectacol fără să spună un cuvânt
18:01
Gigi Becali, reacție categorică despre arbitrul delegat la Universitatea Craiova – FCSB: „Ce emoții să am?”
17:59
Ianis Hagi, printre cei mai buni de pe teren în meciul cu Konyaspor! Nota primită pentru cele 66 minute jucate
17:47
Dan Nistor, meciul 500 în Liga 1! Jucătorul de la U Cluj, tot mai aproape de recordul lui Ionel Dănciulescu
17:37
U Cluj – Csikszereda, 19:00, LIVE SCORE. Duel important pentru “Şepcile roşii”. Echipele de start
17:34
NBA All-Star Game 2026 LIVE VIDEO (luni, 00:00, AntenaPLAY). Toate detaliile despre ediția 75 de la Los Angeles
17:32
Victor Angelescu nu a avut milă de Radu Petrescu, după eroarea din Petrolul – FC Argeș: „Toată lumea știe ce culori poartă”
Vezi toate știrile
1 Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2 2 Verdictul CCA după ce Radu Petrescu a anulat incredibil un gol valabil în Petrolul – FC Argeş! 3 Alimentul la care Gigi Becali a renunțat definitiv: “Sunt ca la 20 de ani”. Şi Gică Hagi l-a tăiat de pe listă 4 Ce le-a putut spune Radu Petrescu pe teren argeşenilor după golul anulat uluitor în Petrolul – Argeş 2-1 5 UTA l-a vândut pe Valentin Costache. Echipa cu care s-a înțeles jucătorul și suma pe care o vor încasa arădenii 6 UPDATEMihai Stoica neagă că a rămas fără permis de conducere: “Nu mi-a fost reținut carnetul”
Citește și
Cele mai citite
Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci”Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci”
“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie
Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2
“Prostia nu are limite”. Daniel Pancu, făcut praf după ce a urlat la flash-interviu şi l-a criticat pe Bergodi“Prostia nu are limite”. Daniel Pancu, făcut praf după ce a urlat la flash-interviu şi l-a criticat pe Bergodi