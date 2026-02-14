Cristi Chivu, lăudat de adversari înaintea derby-ului cu Juventus: „Face diferența” - Antena Sport

Închide meniul
Cristi Chivu, lăudat de adversari înaintea derby-ului cu Juventus: „Face diferența"

Cristi Chivu, lăudat de adversari înaintea derby-ului cu Juventus: „Face diferența”

Daniel Işvanca Publicat: 14 februarie 2026, 15:35

Cristi Chivu, în meciul de la Sassuolo / Profimedia

Inter – Juventus Torino este capul de afiș al acestei etape de Serie A, jocul având o desfășurare remarcabilă și în partida tur, când „Bătrâna Doamnă” s-a impus dramatic, scor 4-3.

Cristi Chivu a reușit să construiască la Milano o echipă puternică, dar și matură, lucru remarcat de Manuel Locatelii, fotbalistul celor de la Juventus.

Manuel Locatelli, laude la adresa lui Cristi Chivu

Cristi Chivu așteaptă revanșa contra rivalilor de la Juventus, în ultimul meci de Serie A programat sâmbătă. Interul are nevoie de victorie, pentru a reface diferența de opt puncte față de rivala Milan, care a câștigat dramatic vineri la Pisa.

La conferința de presă de vineri, Manuel Locatelli a avut un discurs frumos la adresa tehnicianului român, pe care l-a lăudat pentru felul în care a transformat Inter într-o echipă matură.

„Știm cât de important e meciul de sâmbătă (n.r. 14 februarie). Cristi Chivu a creat o echipă grozavă și foarte matură, iar nouă ne-a lipsit puțin acest lucru.

De aceea cred că acesta face diferența în clasament. Suntem conștienți de acest lucru și trebuie să dăm dovadă de mult caracter pentru a face un meci excelent cu Inter.

Totul se va reduce la detalii”, a declarat Manuel Locatelli, la conferința de presă.

