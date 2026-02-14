Cristi Chivu, lăudat de adversari înaintea derby-ului cu Juventus: „Face diferența” - Antena Sport

Inter – Juventus Torino este capul de afiș al acestei etape de Serie A, jocul având o desfășurare remarcabilă și în partida tur, când „Bătrâna Doamnă” s-a impus dramatic, scor 4-3.

Cristi Chivu a reușit să construiască la Milano o echipă puternică, dar și matură, lucru remarcat de Manuel Locatelii, fotbalistul celor de la Juventus.

Manuel Locatelli, laude la adresa lui Cristi Chivu

Cristi Chivu așteaptă revanșa contra rivalilor de la Juventus, în ultimul meci de Serie A programat sâmbătă. Interul are nevoie de victorie, pentru a reface diferența de opt puncte față de rivala Milan, care a câștigat dramatic vineri la Pisa.

La conferința de presă de vineri, Manuel Locatelli a avut un discurs frumos la adresa tehnicianului român, pe care l-a lăudat pentru felul în care a transformat Inter într-o echipă matură.

„Știm cât de important e meciul de sâmbătă (n.r. 14 februarie). Cristi Chivu a creat o echipă grozavă și foarte matură, iar nouă ne-a lipsit puțin acest lucru.