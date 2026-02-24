Victor Piţurcă ştie cine trebuie să vină în locul lui Mircea Lucescu: "E o variantă bună!" - Antena Sport

Dacă Mircea Lucescu se retrage după barajul cu Turcia, Gică Hagi pare favorit să preia naţionala României. Pe lista celor care îl vor pe banca naţionalei se numără şi Victor Piţurcă.

“Cred că e o variantă bună, datorită faptului că mulți dintre jucători au fost pe la el la academie. Acum eu nu mă iau după ce scrie presa. Nu știu ce gândește Gică Hagi. El știe mai bine ce face”, a declarat fostul selecţioner pemtru iamsport.ro.

Recent a fost vehicular chiar şi numele lui Piţurcă pentru banca naţionalei României. Cel care l-a propus a fost Eugen Neagoe, fostul lui colaborator la naţională. Întrebat dacă se mai gândeşte să revină la naţională, Piţi a fost ferm: “Ce să mai fac eu la echipa națională? Nici nu mi s-a propus. Nu mi s-a mai propus de mult. Nici eu nu am mai antrenat. Sigur că meseria nu se uită. Eu cred că echipa națională trebuie antrenată de alți antrenori români și cred că federația trebuie să găsească selecționer cu care să lucreze mai mult, nu doar doi ani, trei ani. Acum nu știi ce-ți rezervă viitorul. Din punctul meu de vedere, sunt șanse foarte mici ca eu să revin la națională”.

De ce nu a mai antrenat Piţurcă în ultimii ani? El spune că nu a avut oferte de la echipe de top.

“Am avut propuneri, însă numai de la cluburi mici, de mijlocul clasamentului, și am considerat că e mai bine pentru mine să merg pe același drum. Eu am antrenat echipele naționale ale României, Steaua, Universitatea Craiova și Al-Ittihad, n-am mers la cluburi mici. Am avut diverse oferte și din țară, de unde nu mă așteptam, m-au sunat conducători, primari. Dacă era să am o ofertă din orice țară, aș fi mers la o formație care să se lupte pentru campionat, pentru cupele europene. Așa am gândit eu. Am mers la Craiova cu gândul de a câștiga campionatul, dar mai ales de a juca în Liga Campionilor. Asta era în mintea mea. Am văzut că nu se poate, m-am retras”, a mai spus Piţurcă pentru sursa menţionată.