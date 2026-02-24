George Puşcaş nu are cel mai mare salariu de la Dinamo! Nicolescu, detalii despre super-transferul "câinilor" - Antena Sport

Preşedintele executiv al lui Dinamo, Andrei Nicolescu, a dat detalii despre lovitura pe care “câinii” au reuşit-o, aducerea lui George Puşcaş (29 de ani).

Dinamo l-a dorit şi în trecut pe Puşcaş, dar atacantul a cerut atunci un salariu pe care formaţia din Ştefan cel Mare nu îşi permitea să îl plătească.

Andrei Nicolescu, despre George Puşcaş: “Nu are cel mai mare salariu de la Dinamo”

Andrei Nicolescu a precizat că George Puşcaş nu va avea cel mai mare salariu de la Dinamo. “Câinii” au reuşit să profite de faptul că atacantul era liber de contract. Dinamo speră ca Puşcaş să revină la forma care l-a consacrat.

“Din punct de vedere medical nu a fost nicio problemă. Contractul este până în vara anului viitor. Vorbim de un salariu care se încadrează în grila salarială de la Dinamo.

Nu vreau să discut despre sume. Este o sumă pe care clubul și-o permite și este corectă pentru ceea ce așteptăm de la George. Cu siguranță, în acest moment, nu are cel mai mare salariu de la Dinamo.