Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

George Puşcaş nu are cel mai mare salariu de la Dinamo! Nicolescu, detalii despre super-transferul "câinilor" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | George Puşcaş nu are cel mai mare salariu de la Dinamo! Nicolescu, detalii despre super-transferul “câinilor”

George Puşcaş nu are cel mai mare salariu de la Dinamo! Nicolescu, detalii despre super-transferul “câinilor”

Bogdan Stănescu Publicat: 24 februarie 2026, 16:26

Comentarii
George Puşcaş nu are cel mai mare salariu de la Dinamo! Nicolescu, detalii despre super-transferul câinilor

George Puşcaş. după un gol / Profimedia Images

Preşedintele executiv al lui Dinamo, Andrei Nicolescu, a dat detalii despre lovitura pe care “câinii” au reuşit-o, aducerea lui George Puşcaş (29 de ani).

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dinamo l-a dorit şi în trecut pe Puşcaş, dar atacantul a cerut atunci un salariu pe care formaţia din Ştefan cel Mare nu îşi permitea să îl plătească.

Andrei Nicolescu, despre George Puşcaş: “Nu are cel mai mare salariu de la Dinamo”

Andrei Nicolescu a precizat că George Puşcaş nu va avea cel mai mare salariu de la Dinamo. “Câinii” au reuşit să profite de faptul că atacantul era liber de contract. Dinamo speră ca Puşcaş să revină la forma care l-a consacrat.

“Din punct de vedere medical nu a fost nicio problemă. Contractul este până în vara anului viitor. Vorbim de un salariu care se încadrează în grila salarială de la Dinamo.

Nu vreau să discut despre sume. Este o sumă pe care clubul și-o permite și este corectă pentru ceea ce așteptăm de la George. Cu siguranță, în acest moment, nu are cel mai mare salariu de la Dinamo.

Reclamă
Reclamă

Eu cred că a contat foarte mult feedback-ul pe care l-a primit din partea celor cu care a discutat despre Dinamo. Este o dovadă că Dinamo începe să impună respect. Asta l-a determinat să facă alegerea mai ușor”, a declarat Andrei Nicolescu pentru digisport.ro.

George Puşcaş, 11 goluri pentru naţionala României

George Puşcaş este cotat în prezent la 900.000 de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com. Cea mai ridicată cotă a lui a fost de 6 milioane de euro.

Puşcaş a evoluat în 46 de meciuri pentru naţionala României, marcând 11 goluri pentru tricolor. Puşcaş a înscris un gol foarte important în meciul Israel – România 1-2, din preliminariile EURO 2024, care a consfinţit calificarea tricolorilor la Europeanul din Germania. Al doilea gol al naţionalei a fost marcat atunci de Ianis Hagi.

O primărie din Iași ar putea fi scoasă la vânzare pentru recuperarea unui prejudiciu de 1.2 milioane de euroO primărie din Iași ar putea fi scoasă la vânzare pentru recuperarea unui prejudiciu de 1.2 milioane de euro
Reclamă

Puşcaş a fost unul dintre jucătorii-cheie şi la naţionala U21, care a ajuns în 2019 în semifinalele Campionatului European. În tricoul naţionalei U21, Puşcaş a marcat 18 goluri în 25 de partide.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga titlul la piloţi în Formula 1, în 2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Au murit sub ochii fetiței lor de 6 ani, după ce mașina în care se aflau a fost lovită în plin de un alt șofer
Observator
Au murit sub ochii fetiței lor de 6 ani, după ce mașina în care se aflau a fost lovită în plin de un alt șofer
Lovitura dată de cea mai bogată româncă, cu o avere de 800 de milioane de dolari. A semnat cu soția lui Leo Messi
Fanatik.ro
Lovitura dată de cea mai bogată româncă, cu o avere de 800 de milioane de dolari. A semnat cu soția lui Leo Messi
18:21
Gigi Becali a dat verdictul în lupta la titlu din Liga 1: “Câștigă campionatul, nu că sunt favoriți”
18:16
Marius Ştefănescu a rămas fără echipă! Fostul jucător al FCSB-ului mai avea contract până în vara lui 2028
18:05
VideoCătălin Ghigea și Antal Putinică au prefațat sezonul 2026 din Formula 1 al lui Alpine: “Este în retragere”
17:37
Legenda lui Inter, lecție pentru Cristi Chivu&Co. înainte de returul cu Bodo/Glimt: “Asta te învață”
17:32
Florentin Petre semnează! Ce se întâmplă cu secundul lui Zeljko Kopic de la Dinamo
17:29
EXCLUSIVCe oferte a avut Edi Iordănescu din Turcia! Motivul pentru care le-a refuzat
Vezi toate știrile
1 Meme Stoica, atac la dinamovişti: “O să se predea ca să nu intrăm noi în play-off?” Ce mesaj are pentru Kopic 2 Transfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficial 3 “E idiot?” Gigi Becali a răbufnit după FCSB – Metaloglobus 4-1: “E război” 4 Gigi Becali a dat verdictul după debutul lui Ofri Arad! Ce jucător a fost remarcat de patronul FCSB 5 Fost campion al României, replică sexistă la Iuliana Demetrescu: “Înapoi în bucătărie” 6 Darius Olaru a plecat cu duba de la stadion, nu cu autocarul echipei! Care este motivul
Citește și
Cele mai citite
Care este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţitCare este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţit
Ce suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCACe suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCA
Cum mai poate prinde FCSB play-off-ul, după ce FC Argeș a învins-o pe Farul. Toate calculeleCum mai poate prinde FCSB play-off-ul, după ce FC Argeș a învins-o pe Farul. Toate calculele
Scenariul dezastruos pentru FCSB prinde contur! 3 condiţii pentru ca Gigi Becali să rateze play-off-ulScenariul dezastruos pentru FCSB prinde contur! 3 condiţii pentru ca Gigi Becali să rateze play-off-ul