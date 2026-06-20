Florin Prunea a dat verdictul despre transferul lui Răzvan Sava la Universitatea Craiova: „Îl vedeam la Rapid”

Florin Prunea a vorbit despre transferul lui Răzvan Sava la Universitatea Craiova. Fostul internațional nu înțelege însă alegerea portarului.

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Mihai Rotaru s-a înțeles cu oficialii lui Udinese pentru transferul definitiv al lui Sava, care a semnat un contract valabil pe 4 sezoane cu echipa campioană. Italienii au inclus însă o clauză de răscumpărare, în înțelegerea cu oltenii.

Verdictul lui Florin Prunea despre transferul lui Răzvan Sava la Universitatea Craiova

În opinia lui Florin Prunea, Răzvan Sava nu va fi titular la Universitatea Craiova. Astfel, fostul internațional crede că, pentru portar, un transfer la Rapid ar fi fost mult mai benefic.

„Mă îndoiesc că acum îl va scoate cineva din poartă pe Popescu și să apare Sava. Mă gândesc eu, dacă lași Udinese, pierzi și financiar, e și o scădere când te întorci din Italia în campionatul nostru. Îți asumi un risc, riscă foarte mult din punctul meu de vedere.

Isenko va reveni și el după accidentare. Dacă Popescu apără foarte bine și te trezești că stai 6 luni pe margine? Este un risc? M-am gândit de ce a ales Craiova.