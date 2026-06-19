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Ce clauză a impus Udinese în înțelegerea privind transferul lui Răzvan Sava la Universitatea Craiova? Anunțul italienilor

Alex Ioniță Publicat: 19 iunie 2026, 22:42

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Ce clauză a impus Udinese în înțelegerea privind transferul lui Răzvan Sava la Universitatea Craiova? Anunțul italienilor

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Oficialii de la Udinese au inclus o clauză în înțelegerea privind transferul lui Răzvan Sava la Universitatea Craiova. Anunțul a fost făcut chiar pe site-ul oficial al clubului din Serie A.

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Răzvan Sava a ajuns la echipa campioană în decursul zilei de 19 iunie. Acesta a semnat o înțelegere valabilă pe 4 sezoane cu echipa patronată de Mihai Rotaru.

Udinese a inclus o clauză de răscumpărare în înțelegerea cu Universitatea Craiova

Potrivit informațiilor prezente pe site-ul italienilor, Udinese l-a cedat definitiv pe român la Universitatea Craiova, însă a inclus o clauză de răscumpărare, în înțelegere.

Astfel, formația din Udine va avea prioritate în fața altor cluburi, dacă va dori să îl cumpere, din nou, pe Răzvan Sava.

Portarul român a ajuns la echipa din Serie A în 2024, de la CFR Cluj, în schimbul sumei de 2,5 milioane de euro. A adunat 23 de partide pentru Udinese, iar în 6 partide a ținut poarta intactă.

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Răzvan Sava, primul mesaj după transferul la Universitatea Craiova

Răzvan Sava a oferit primul mesaj după transferul la Universitatea Craiova. Portarul le-a vorbit fanilor, după ce a semnat cu echipa campioană.

Mihai Rotaru s-a înțeles cu oficialii de la Udinese și l-a transferat definitiv pe Sava. Portarul a semnat o înțelegere valabilă pe 4 sezoane cu echipa din Bănie.

După prezentarea oficială, Răzvan Sava a declarat că este bucuros pentru faptul că a ajuns în lotul Universității Craiova. Acesta a mai transmis că așteaptă fanii în „vulcanul” de pe Ion Oblemenco, în noua stagiune.

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”Salut, leilor! Sunt Răzvan Sava, mă bucur că am ajuns la campioana României și vă aștept pe toți să luptăm împreună în ‘vulcan’”, a transmis Răzvan Sava, într-un videoclip postat de oficialii campioanei.

În cariera sa, Răzvan Sava a mai jucat pentru: LPS Banatul, Sesto Giovanili, Juventus U17, Pescara U19, Juventus U19, Lecce U19, Torino, CFR Cluj și Udinese.

În momentul de față, portarul este cotat la suma de 2,5 milioane de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.

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