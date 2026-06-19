Ce clauză a impus Udinese în înțelegerea privind transferul lui Răzvan Sava la Universitatea Craiova? Anunțul italienilor

Oficialii de la Udinese au inclus o clauză în înțelegerea privind transferul lui Răzvan Sava la Universitatea Craiova. Anunțul a fost făcut chiar pe site-ul oficial al clubului din Serie A.

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Răzvan Sava a ajuns la echipa campioană în decursul zilei de 19 iunie. Acesta a semnat o înțelegere valabilă pe 4 sezoane cu echipa patronată de Mihai Rotaru.

Udinese a inclus o clauză de răscumpărare în înțelegerea cu Universitatea Craiova

Potrivit informațiilor prezente pe site-ul italienilor, Udinese l-a cedat definitiv pe român la Universitatea Craiova, însă a inclus o clauză de răscumpărare, în înțelegere.

Astfel, formația din Udine va avea prioritate în fața altor cluburi, dacă va dori să îl cumpere, din nou, pe Răzvan Sava.

Portarul român a ajuns la echipa din Serie A în 2024, de la CFR Cluj, în schimbul sumei de 2,5 milioane de euro. A adunat 23 de partide pentru Udinese, iar în 6 partide a ținut poarta intactă.