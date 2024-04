Florin Prunea, reproș pentru Victor Angelescu pe "tema Marius Șumudică"! Ce i-a spus acționarului minoritar de la Rapid - Antena Sport

Tu vii, arunci cu pietre non-stop, anunți că vrei să fii antrenor și că ești rapidist… Mi se pare incredibil, totuși. Probabil că Daniel Niculae a avut o discuție cu el, nu vreau să intervin. Faci anumite declarații, că nu vei lucra cu anumite persoane, că ăsta nu e Rapid, după care să te aștepți să fii pus, mi se pare destul de greu de gândit”, spunea Victor Angelescu.

Marius Şumudică, anunţul pe care îl aşteptau toţi rapidiştii

Marius Şumudică a făcut anunţul pe care îl aşteptau toţi rapidiştii. „Şumi” a dezvăluit că a fost contactat de Victor Angelescu, acţionarul minoritar al Rapidului.

Şumudică a dezvăluit că urmează să se întâlnească în curând cu Victor Angelescu.

„Există semnale că ar trebui să ne vedem. M-a contactat Angelescu. Mi-a zis că vrea să se vadă cu mine şi am zis: ‘Ok’. Există posibilitatea să nu ne înţelegem. Ei îşi doresc foarte mult un tip de antrenor, am văzut. Cu toate că eu ştiu foarte mult ce tip de comportament să am în jurul echipei. A rămas că urmează să ne vedem la începutul săptămânii.

Sunt deschis să discut, în ţară nu pot antrena clar acum decât Rapidul. Dar feelingul meu e că o să plec în străinătate.

E clar că dacă voi primi o ofertă, voi lua în calcul. Nu vreau să vorbesc de Rapid pentru că Rapid are antrenor. Îl respect pe Bogdan Lobonţ, a fost colegul meu.

Există posibilitatea să mă duc în Turcia, am refuzat o ofertă mare din Iran. Cred că era al doilea salariu după carieră, după Shabab. 2 milioane pe an, dar zburau dronele din Israel, puteau să îmi dea şi 7.