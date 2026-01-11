Florin Tănase, ofertă din Arabia Saudită! Cine a pus ochii pe starul FCSB-ului, după ce a refuzat China - Antena Sport

Florin Tănase rămâne un jucător atractiv pentru cluburile din țările arabe, iar pe numele golgheterului de la FCSB a venit o nouă propunere pe bani mulți din străinătate.

Evaluat de Transfermarkt la 2,3 milioane de euro, acesta are șanse în continuare să plece de la campioana României, în ciuda faptului că a refuzat recent o ofertă din China.

Florin Tănase, dorit în Liga Stelelor din Arabia Saudită

Florin Tănase stârnește în continuare interes din zona țărilor arabe, internaționalul român fiind pe lista unui club din prima ligă a Arabiei Saudite.

Potrivit iamsport.ro, golgheterul FCSB-ului din Liga 1 se află pe lista celor de la Al-Najma, club care l-a ofertat și pe Mirel Rădoi pentru a-l instala ca antrenor principal.

Aflată pe ultimul loc în Liga Stelelor, cu doar două puncte acumulate în 13 etape, formația speră să se salveze de la retrogradare la finalul acestui sezon.